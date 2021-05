El primer ministro británico, Boris Johnson, estuvo dispuesto a inyectarse el Covid-19 en una transmisión en vivo para televisión para demostrar que “no había nada que temer”.

Así lo afirmó Dominic Cummings, exasesor principal de Boris Johnson, durante una comparecencia ante el parlamento de Reino Unido, este miércoles 26 de mayo.

El exasesor señaló que Boris Johnson era un escéptico del Covid-19 e incluso en febrero de 2020 consideró inyectarse la enfermedad.

“La opinión de mucha gente era que, si el primer ministro decía que es como la gripe porcina, no se preocupe, haré que [el director médico] Chris Whitty me inyecte en vivo por televisión, eso no ayudaría”

Dominic Cummings, ex asesor principal de Boris Johnson