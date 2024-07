¿Eminem en México? Los conciertos de la gira The Death of Slim Shady llegarían a CDMX en esta fecha, te contamos los detalles para que no te lo pierdas.

Se reveló que Eminem -de 51 años de edad- estaría en la Ciudad de México para dar un concierto.

Dicho concierto de Eminem en México sería parte de su tour The Death of Slim Shady para promocionar su álbum homónimo que apareció el pasado 11 de julio en plataformas.

La noticia del presentación de Eminem en CDMX ha provocado emoción entre quienes disfrutan de las rimas del polémico Marshall Bruce Mathers III.

Fecha del concierto de Eminem en México con la gira The Death of Slim Shady

En redes sociales, un rumor comienza a cobrar cada vez más fuerza sobre que Eminem y su gira The Death of Slim Shady llegarán a CDMX con un concierto.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @dcec_oficial, dedicada a publicar contenido sobre eventos musicales, la fecha del concierto de Eminem en México sería 2025.

En algún punto del año que viene estaríamos viendo a Eminem en vivo y coreando sus mejores canciones.

Por supuesto, de momento esto es solo un rumor, por lo que habrá que esperar la confirmación oficial de Eminem para este concierto.

Precio de boletos para el concierto de Eminem en México

De momento no se tiene el precio de boletos que tendría el concierto de Eminem en la CDMX, ni la boletera que los distribuirá.

Sin embargo, es posible especular que el costo de las entradas podría ir de los 900 a los 3 mil 500 pesos, dependiendo de la zona que se elija para el evento.

Respecto a la sede que tendría el concierto de Eminem en México, se rumora que podría ser el Palacio de los Deportes.

O incluso también podría ser en el renovado Estadio GNP Seguros (antes llamado Foro Sol) de la CDMX, el cual está acostumbrado a recibir eventos y artistas de talla internacional como Eminem.