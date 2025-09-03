¿Estás listo para los sismos de septiembre? China está desarrollando un prototipo de cama que puede salvar vidas en México, que es uno de los países que más reporta este tipo de desastres naturales.

La cama contra sismos de China promete salvar vidas ya que está diseñada para convertirse en una cápsula de supervivencia en el momento exacto en el que detecta que la tierra comienza a temblar.

Pese a que aún es un prototipo, este invento de China podría resultar muy útil en México, pues en promedio registra más de 90 sismos al año; a continuación te damos todos los detalles de la cama.

Esta es la cama contra sismos que puede salvar vidas

De acuerdo con la información, la cama contra sismos fue diseñada por el inventor Wang Wenxi, quien planteó este innovador mueble inspirado por los terremotos de Wenchuan y Yushu.

La cama contra sismos está compuesta por una base metálica que detecta las vibraciones sísmicas, en ese momento envuelve a la persona en un tipo ataúd, que la protege de escombros que puedan caer.

El prototipo propone que dentro de la caja haya provisiones básicas para poder sobrevivir durante horas o días, por ejemplo:

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Mascarillas

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

Televisor

Cama contra sismos (Captura de pantalla)

Sin embargo, la eficacia de la cama contra sismos ha generado cuestionamientos como qué pasaría si llega a fallar o si se activa de forma accidental, así como que una persona con claustrofobia no podría ocupar.

Especialistas del Instituto de Ingeniería Sísmica de China comentaron que sí podría salvar vidas, pero que su eficacia depende de múltiples factores externos como el tipo de colapso estructural, duración del sismo y rescate posterior.

¿Dónde se vende la cama contra sismos que puede salvar vidas?

Esta cama contra sismos fue diseñada en China, pero hasta el momento no hay información que acredite que ya estén certificadas o que se estén produciendo en serie para su comercialización.

Cabe mencionar que los videos difundidos en redes sociales sobre el funcionamiento de la cama contra sismos muestran a este invento en fase de pruebas y, algunos de ellos, realizados con animación.