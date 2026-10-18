Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y nieto de la escritora Alaíde Foppa, fue asesinado en Guatemala la mañana del sábado 17 de octubre.

El abogado murió asesinado a tiros a los 43 años de edad mientras jugaba futbol en un centro deportivo llamado Campo Marte en la ciudad de Guatemala.

Junto a Juan Francisco Solórzano Foppa murió Gustavo Aguilar, otro hombre que se encontraba en el lugar.

Juan Francisco Solórzano Foppa desempeñó una carrera contra la corrupción

En su carrera, Juan Francisco Solórzano Foppa documentó y denunció múltiples casos de corrupción y en días recientes había denunciado la ejecución de campesinos en un operativo fallido de la CIA.

Debido a su trabajo contra la corrupción, el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa cobró relevancia mediática de manera inmediata y entre el gremio político.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala condenó el asesinato del también defensor de derechos humanos y contra el crimen organizado.

Dos detenidos por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

Hay dos detenidos presuntos ejecutores del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, los dos son jóvenes de origen indígena y uno de ellos había pertenecido al Ejército.

Los dos hombres habían huido en motocicleta después de haber realizado el asesinato del abogado.

Autoridades de Guatemala detallarlo que el ataque fue perpetrado por cuatro personas y en el sitio se encontraron 30 casquillos percutidos.