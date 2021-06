Argentina.- Un hombre estalló y destrozó un automóvil en una concesionaria de Caballito , ciudad argentina.

Al grito de “ estafadores ”, el sujeto estalló en ira y pateó la puerta de un automóvil cero kilómetro estacionado en una concesionaria de avenida Rivadavia, Argentina.

No conformé, también rompió mobiliario del lugar al tomar una silla y posteriormente una estructura metálica para destrozar el el automóvil. La noticia corrió rápidamente por Argentina.

Visiblemente enojado, amagó a un empleado que se acercó a pedirle que se tranquilizara. En tanto, una clienta aprovechó para filmarlo y hacerlo viral en Argentina.

El episodio se produjo el pasado martes 22 de junio por la noche y un video difundido en redes sociales muestra al hombre estallar y destrozar un automóvil.

El hombre que estalló y destrozó un automóvil en una concesionaria de Argentina, fue detenido luego de que el personal del sitio llamara al 911.

El agresor, identificado como Jorge Gómez , fue liberado el pasado jueves 24 de junio y ofreció una declaración acerca del por qué destrozó un automóvil.

“Dije que no iba a seguir pagando el plan y que me devolvieran la plata. Me quisieron ofrecer otro plan, les dije que no”

Jorge Gómez, destrozó un automóvil.