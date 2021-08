Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, renuncia al cargo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció el 10 de agosto a su cargo, luego de que se dieran a conocer una serie de acusaciones de acoso sexual.

Su renuncia se da un año después de que fuera aclamado en Estados Unidos por sus detallados informes diarios y su liderazgo durante en el tratamiento de la pandemia por Covid-19.

Andrew Cuomo, quien llevaba tres mandatos al frente de Nueva York, informó que su renuncia entrará en vigor quince días después de ésta.

Será la vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de 62 años quien se convertirá en la gobernadora número 57 del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.

“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y, por lo tanto, eso es lo que haré”. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

¿Quién sustituirá a Andrew Cuomo?

Kathy Hochul, vicegobernadora de Nueva York (Seth Wenig / AP)

La demócrata de 62 años, Kathy Hochul, quien fungía como vicegobernadora de Nueva York será quien asuma el puesto que Andrew Cuomo deja vacante tras su renuncia.

De acuerdo con The New York Times, Hochul fue marginada por Cuomo durante su último mandato que concluirá formalmente el 25 de agosto.

Esto resultaría ser una bendición para Kathy Hochul, pues tomará la gubernatura de Nueva York sin la pesada carga que sería estar relacionada con los acosos a los que Andrew Cuomo sometía a sus empleadas.

Además, el medio estadounidense asegura que se ha estado preparando para lo que “bien podría ser lo inevitable” y tomar el mando de Nueva York mientras Cuomo enfrenta un juicio en el Senado del estado.

Andrew Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres

La renuncia de Andrew Cuomo se dio días después de que la fiscal general de Nueva York publicó los resultados de una investigación contra el gobernador.

Las investigaciones indican que Andrew Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres en su entorno laboral.

Éste no sólo las besaba sin su consentimiento, sino que l as tocó inapropiadamente en los senos y glúteos.

Además de que les hizo comentarios insinuantes sobre su apariencia y vida sexual, con lo que creó un ambiente de trabajo “plagado de miedo e intimidación”.

El gobernador de Nueva York anunció la renuncia a su cargo mientras en la Legislatura se evaluaba un posible juicio político para destituirlo.

Andrew Cuomo intentó disculparse con las mujeres que lo acusaron de acoso sexual y durante sus primeros comentarios públicos desde que se dio a conocer el acoso sexual a sus empleadas.

“En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea” Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

Andrew Cuomo aseguró que la investigación sea parcial

Por otra parte, Andrew Cuomo criticó que la investigación en su contra sea parcial, pues asegura que las acusaciones más serias , incluido el hecho de manosear al personal femenino “no tienen base fáctica”.

“Cuando hay un sesgo o una falta de equidad en el sistema de justicia, es una preocupación para todos “ Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

Los legisladores de estatales han dicho que están cerca de concluir una investigación de juicio político sobre las acusaciones de acoso sexual, así como del manejo de Cuomo de las muertes por Covid-19 en hogares de ancianos.

Este sería el primer proceso de juicio político de Nueva York en más de un siglo. Los fiscales federales están examinando cómo el estado informó datos sobre muertes por Covid-19 en hogares de ancianos.

El 9 de agosto, los legisladores dijeron que la Asamblea celebraría audiencias públicas y privadas durante agosto como parte de su investigación de juicio político.

Andrew Cuomo gobernador tenía hasta el viernes 13 de agosto para aportar pruebas en su defensa a la Asamblea; sin embargo, renunció.

La renuncia de Cuomo pone fin a una carrera de 10 años como gobernador y una carrera de cuatro décadas en la política que comenzó con ayudar a su padre, el exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo.

Con información de The New York Times y The Wall Street Journal