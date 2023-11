El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su homologa de Perú, Dina Boluarte, coincidieron en la foto oficial de los mandatarios en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

La fotografía fue tomada el jueves 16 de noviembre, el primer día de reuniones en la APEC, y en ella, Dina Boluarte y AMLO comparten espacio.

Ello pese a que el presidente mexicano señaló previamente que no quería fotografiarse con la mandataria del ejecutivo federal de Perú, luego de los constantes roces que hubo entre ambos.

Pues es importante recordar que AMLO criticó en más de una ocasión a la presidenta peruana por ocupar el lugar de Pedro Castillo tras su destitución y aprehensión en Perú.

Inclusive, debido a los constantes ataques que realizó el titular del Poder Ejecutivo en México contra Dina Boluarte, fue declarado persona non grata en Perú.

Aunque AMLO y Dina Boluarte permanecieron distantes en la cumbre de la APEC, no pudieron evitar estar juntos en la llamada “foto de familia”, donde todos los mandatarios asistentes posaron.

En dicha fotografía, la presidenta de Perú, la única mandataria mujer en el foro, posó en primera fila junto al anfitrión del evento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Mientras que AMLO se situó en la fila de atrás, a poca distancia de Joe Biden y la presidenta peruana Dina Boluarte.

Ello pese a que AMLO expresó que no quería tomarse una foto con Dina Boluarte en la cumbre de la APEC en San Francisco, California.

Pues de forma contundente, AMLO dijo que no deseaba posar en fotos con la mandataria peruana, a quien previamente llamó usurpadora.

“Ojalá no tenga que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo con todo mi cariño, de buena fe, no quiero tomarme la foto con la presidenta de Perú. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto, pero no se rompieron las relaciones”

AMLO