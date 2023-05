El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se fue contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras su destape como aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Durante su habitual conferencia matutina, hoy 25 de mayo, AMLO hizo un llamado a no votar por Ron DeSantis, ahora que oficialmente es aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano.

Tras su destape, AMLO señaló que no se equivocó al acusar que la postura y política antimigrantes asumida por DeSantis fue por sus aspiraciones presidenciales .

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis que ayer se destapó... no fallé, toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano”, dijo AMLO en su conferencia.

AMLO pide a hispanos no dar “ni un voto” a Ron DeSantis

AMLO sugirió a los hispanos en Florida no dar ni un voto por candidatos, como Ron DeSantis, que no respetan a los migrantes.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes. Los que no respetan a migrantes”, pidió López Obrador.

Incluso, acusó que el aspirante republicano podría tener a personas migrantes trabajando para él en su campaña rumbo a la candidatura presidencial .

“Preguntarle a DeSantis, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio” AMLO

Ron DeSantis, aspirante a la presidencia de Estados Unidos (Gage Skidmore)

Ron DeSantis: AMLO insinúa que fentanilo de Asia podría estar ingresando a Estados Unidos por Florida

Al recordar que uno de los ataques de Ron DeSantis contra México y los migrantes es sobre el fentanilo —desde su opinión, para conseguir votos—, AMLO le sugirió al republicano poner más atención a la problemática, porque la droga podría estar ingresando a Estados Unidos por Florida.

López Obrador aseguró que el fentanilo que llega a territorio de Estados Unidos es procedente de Asia y no de México, como se ha dicho.

El mandatario federal expresó que seguirá informando del tema, pues se debe aprender a respetar a México.