El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a los gobiernos de Rusia, Estados Unidos y China acordar una tregua de 5 años en sus intenciones belicistas.

De acuerdo con el presidente de México es necesario que todos los países en el mundo dejen las confrontaciones para poder solventar los conflictos derivados de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, AMLO aseguró desde la conferencia mañanera del 4 de agosto, que Rusia, China y Estados Unidos deberían firmar la tregua por al menos 5 años.

Luego la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sería el órgano encargado de analizar los tratados que pararían las guerras en el mundo, en especial la guerra entre Rusia y Ucrania que suma 162 días.

AMLO consideró que “no es mucho pedir” que los países en conflicto actualmente hagan una tregua de al menos 5 años.

De acuerdo con el presidente,

deberían aceptar una tregua para evitar la guerra y las provocaciones entre las naciones en un momento de crisis mundial.

“No a las provocaciones, no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU”

AMLO