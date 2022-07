China advirtió a Estados Unidos que “quien juegue con fuego puede quemarse”, así lo dijo ante los planes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi de visitar Taiwán.

Lo expresado por parte del presidente Xi Jinping, de China, a Joe Biden, de Estados Unidos, se dio el jueves 28 de julio en la llamada que sostuvieron por más de dos horas.

Aunque las conversaciones se tornarían sobre competencia económica o la guerra en Ucrania, se sabía que el tema Taiwán iba a ser abordado, ante los supuestos planes de viaje para agosto de Nancy Pelosi.

Este sería el primer viaje de una alta funcionaria de Estados Unidos a Taiwán desde 1997, pero a pesar de ser aliados, para China significa ir en contra de su idea de “una sola China”.

¿Por qué molesta a China que Estados Unidos visite Taiwán?

China se niega a reconocer como estado independiente a Taiwán y argumenta que es parte de su territorio, lo mismo que piensa sobre Hong Kong.

China considera a Taiwán como “la isla rebelde”, no obstante, ellos se ven a sí mismos como un país independiente aunque no han declarado aún su independencia de manera oficial.

Diversos gobernantes de ambas partes han intentado en diversos momentos bajar las tensiones, pero en 2005 se creó la llamada Ley Antisecesión la cual contempla que China podría recurrir a medidas no pacificas contra Taiwán si intenta separarse oficialmente.

Ejército de China advierte que no se quedará de brazos cruzados si Nancy Pelosi va a Taiwán

Es en ese marco, muchos ven un peligro para que Nancy Pelosi viaje a Taiwán pues el propio Ejército de China ha dicho que no se quedará de brazos cruzados.

“El ejército de China no se quedará nunca con los brazos cruzados y definitivamente tomará medidas energéticas para frustrar la interferencia de cualquier fuerza externa y los planes de los separatistas para la independencia de Taiwan“ Tan Kefei. Vocero del Ministerio de Defensa

No obstante, autoridades se seguridad de Estados Unidos dijeron que no ven peligro de que Nancy Pelosi viaje a Taiwán, particularmente a un ataque directo a su avión, solo deberían reforzar varias capas de seguridad por aire y tierra, pero la idea es que no es momento de viajar.

El gobierno de Joe Biden ha expresado a China que no es necesario elevar la tensión, además de que es necesario diferenciar entre el puesto de Nacny Pelosi y el de Joe Biden.

Cabe resaltar que la presidenta de la Cámara de Representantes es la tercera en la línea de sucesión, pero esta no se consideraría una visita oficial.

Nancy Pelosi, por un segundo intento de viajar a Taiwán

En abril de 2021 Nancy Pelosi canceló un primer intento de viaje en el que iba a entregar vacunas contra Covid-19.

Pero China ha insistido a Estados Unidos que no debería mandar “señales equivocadas”, no obstante que ayer durante la llamada que sostuvieron dijo Joe Biden dijo no cambian su política de apoyar la independencia de Taiwán y de considerar una sola China a Pekín.

Estados Unidos, aliado de Taiwán

Estados Unidos es el único aliado de Taiwán en el mundo pues en 1979 el Congreso de ese país firmó el Acta de Relaciones con la isla, en el que se señaló que cualquier ataque de China sería de preocupación para el país norteamericano.

Ello en respuesta a que el presidente Jimmy Carter se concentró en vínculos con China en ese momento.

Cabe recordar que Joe Biden y Xi Jinping ya se conocen pues cuando eran vicepresidentes de sus respectivos países fueron viajaron por EstadosUnidos y China, no obstante, aún no se encuentran en persona como presidentes

La visita de Nancy Pelosi se enmarca en las intenciones de Xi Jinping de ir por un tercer mandato y en los peores resultados económicos de china en dos años.

China incrementa vigilancia con aviones militares sobre Taiwán

Desde la administración de Donald Trump se inició una conversación con la actual presidenta, Tsai Ing Wen y en septiembre de 2021 se envió un funcionario del Departamento de Estado a visitar Taiwan.

Ante ello, China dijo a estados unidos que no envíen señales equivocadas a los partidarios de la independencia taiwanesa a fin de evitar el daño de relaciones Estados Unidos-China.

A partir de la visita de funcionarios estadounidense a la isla, China ha incrementado su vigilancia aérea con aviones militares.