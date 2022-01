Alto ejecutivo de Nike mató a un hombre en 1965; hasta ahora se reúne con su familia para pedirles perdón

Un alto ejecutivo de Nike mató a un hombre en 1965. Hasta ahora se reunió con su familia para pedirles perdón por el asesinato cometido hace más de 50 años.

Se trata de Larry Miller, quien en 1965 formaba parte de una pandilla.

De acuerdo con lo que él mismo contó en una entrevista a la revista “Sports Illustrated” en octubre de 2021, en ese entonces él tenía 16 años; y en una ‘pelea de pandillas’ mataron a apuñalas a uno de los suyos.

Entonces, quisieron vengar la muerte de su amigo, y se dispusieron a dispararle a cualquier persona afiliada a ‘53rd and Pine’. La víctima fue Edward David White.

Entonces, Larry Miller fue llevado a juicio, donde se declaró culpable de asesinato en segundo grado y cumplió cuatro años y medio en detención juvenil.

Caja de zapatos de Nike (@nike / Instragram)

Larry Miller, alto ejecutivo de Nike, se reúne con la familia de Edward David White, el hombre que mató en 1965

El presidente de la marca Jordan Brand, perteneciente a Nike, Larry Miller, se reunió con la familia de Edward David White, el hombre que mató en 1965. Esto con el propósito de pedirles perdón.

Fue el periódico estadounidense, “The New York Times”, quien dio a conocer esto por medio de una publicación realizada este 18 de enero.

Nike. (AP)

Según los informes, el reencuentro ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, fue hasta enero de 2022 que se dio a conocer.

Es importante mencionar que el alto ejecutivo de Nike había mantenido en secreto todos los detalles del asesinato; al menos hasta octubre pasado, durante la entrevista ya mencionada.

Además, en aquella ocasión estaba anunciando el lanzamiento de su nuevo libro: “Salto: Mi Viaje Secreto de las Calles a la Sala de Reuniones” (Jump: My Secret Journey From The Streets to the Boardroom).

Nike (@nike / Instragram)

A pesar de que en el libro no habla explícitamente del hombre al que mató, un familiar de Edward David White leyó un artículo en que se hacía alusión al hombre asesinado.

Fue de ese modo que se pudo concretar el primer encuentro entre Larry Miller y los hijos de White: Hasan Adams y Azizah Arline; además de su hermana Barbara Mack.

Por su parte, Bárbara Mack señaló que perdonó al alto ejecutivo de Nike desde hace mucho; porque de lo contrario, Dios no la perdonaría a ella.

Luego del primer encuentro, los involucrados decidieron reunirse por segunda ocasión, donde determinaron que la muerte de Edward David White ‘no habría sido en vano’.

Pues mencionaron la posibilidad de crean una fundación de becas a nombre de White.