El canciller de Alemania, Friedrich Merz ha endurecido las bajas por enfermedad ante el alto ausentismo laboral por lo que ahora los trabajadores deberán presentar justificante médico.

“Ya no podemos permitirnos la desventaja competitiva que suponen las ausencias prolongadas en las empresas… los empleados que tengan que ausentarse por enfermedad tendrán que presentar un certificado de baja médica desde el primer día”. Friedrich Merz, canciller de Alemania

Pues en Alemania no era obligatorio para los trabajadores presentar un justificante médico, solo hasta el tercer día de prolongación.

Dicha medida, forma parte de un paquete de reformas que Alemania prepara para revitalizar la estancada economía por la que atraviesa el país europeo.

“Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible”. Friedrich Merz, canciller de Alemania

🇩🇪 | El canciller alemán Merz señala que Alemania exigirá certificado médico para solicitar día libre por enfermedad:



"Ya no podemos aceptar los niveles extraordinariamente altos de bajas por enfermedad en nuestras empresas.



Estamos eliminando las bajas por enfermedad por… pic.twitter.com/9x2tG6Khle — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 2, 2026

Organizaciones patronales celebraron el endurecimiento en bajas por enfermedad ante el alto ausentismo en Alemania

Tras el anuncio del gobierno de Alemania, varias organizaciones patronales celebraron el endurecimiento en bajas por enfermedad ante el alto ausentismo que se vive en el país.

Mientras que en su contraparte, IG Metall, el sindicato industrial más grande de Alemania y de Europa presentó denuncias ante estas nuevas medidas como un recorte de los derechos de los trabajadores.

Alemania presenta reformas en jubilación y carga fiscal para aliviar economía

La medida sobre el endurecimiento de las bajas por enfermedad ante el alto ausentismo en Alemania llegan como parte de las reformas para aliviar la economía en el país con ajuste en la jubilación y carga fiscal.

En el tema de la jubilación se ampliará de manera gradual la edad para el retiro conforme a una vinculándola a la esperanza de vida en Alemania.

Por lo que la progresión gradual aumentará aproximadamente medio año por cada década. Por ejemplo, se calcula que llegará a 67,5 años en 2042 y mientras que en 2092 cuando se establecería como mínimo a los 70 años.

Mientras que se tendrá un impuesto sobre la renta para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos de las clases populares y medias a partir del 1 de enero de 2027, lo que incrementará los impuestos a los contribuyentes con mayor poder adquisitivo.