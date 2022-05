Autoridades de salud, continúan reportando casos de hepatitis aguda infantil alrededor del mundo; sin embargo, en días recientes han surgido teorías sobre el nacimiento de la enfermedad de origen desconocido.

Como es la del adenovirus, virus que se presentó en la mitad de los casos estudiados en Estados Unidos.

Adenovirus posible causante de hepatitis aguda infantil (Pixabay)

Investigadores trabajan para saber cómo surgió hepatitis aguda infantil, detectan adenovirus 41

De acuerdo con la agencia AP, investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos han trabajado durante meses para saber cómo como surgió la hepatitis aguda infantil, la cual se ha vuelto un dolor de cabeza.

Esto porque las autoridades, según informa la agencia, no han detectado hepatitis comunes, como la A, B, C, D y E, en las pruebas realizadas a menores de edad; no obstante, lo que si se halló fue el adenovirus 41.

La mitad de los casos en Estados Unidos dieron positivo para el adenovirus, del cual, dicen, hay un docena de variedades. Pese a esto, se efectuaron pruebas en número reducido, las cuales dieron como resultado el descubrimiento del adenovirus 41.

De acuerdo con Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC, el hecho de que este virus aparezca en los pacientes con hepatitis aguda infantil refuerza las teorías que la dolencia tenga algo que ver; sin embargo, aún no está claro de qué manera.

Adenovirus (PIxabay)

El investigador expresa, además, que muchos de los adenovirus están relaciones con los síntomas del resfriado común, como lo es fiebre, dolor de garganta y conjuntivitis, pero, en el caso del adenovirus 41, éste puede desencadenar otros problemas, tales como inflamación del estómago e intestinos.

Previamente, los adenovirus se habían relacionado con la hepatitis aguda infantil, pero sobre todo en niños con sistemas inmunitarios débiles.

Por su parte, doctor Umesh Parashar, encargado del estudio de las enfermedades intestinales víricas en la CDC, indicó que en los últimos análisis genéticos no han revelado ninguna prueba de que la causa sea una nueva versión mutante del virus.

Investigadores de la CDC no pueden confirmar incremento de adenovirus

Debido a que el seguimiento de las infecciones por adenovirus no se realiza de manera sistemática en Estados Unidos, los investigadores de la CDC no pueden confirmar si hubo un incremento de la dolencia que se relacione con los casos de hepatitis aguda infantil.

Los doctores mencionan, además, que al ser un virus tan común no saben que pensar sobre su presencia en los menores.

No obstante, algunos investigadores no descartan la posibilidad de que se esté descubriendo un fenómeno que se ha venido dando durante años.

Prueba Covid-19 (Edgar Negrete / Edgar Negrete)

Vacuna contra Covid-19 se descarta como causa de hepatitis aguda infantil

Investigadores de la CDC también descartaron que la vacuna contra el Covid-19 sea la causa de los causas de hepatitis aguda infantil.

Esto porque comentan que “la gran mayoría de estos niños no están vacunados”.

No obstante, no se desecha la posibilidad de una infección previa por el SARS-Cov-2 podría ser un factor.

Hace poco, los CDC calcularon que, hasta febrero, el 75% de los niños estadounidenses se habían infectado y,entre el 10% y el 15% de los menores con hepatitis aguda infantil tenían Covid-19.

Sin embargo, los investigadores se plantean la posibilidad de que haya infecciones previas por SARS-CoV-2. Esto porque afirmaron que las partículas de Covid-19 que están alojadas en el intestino tengan algo que ver.

De acuerdo con Petter Brodin, inmunólogo pediátrico del Imperial College de Londres, y otros dos colegas; una combinación de Covid-19 persistente y una infección por adenovirus podría desencadenar una reacción del sistema inmune perjudicial para el hígado.