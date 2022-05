Un niño de 3 años quien era sospechoso de hepatitis aguda murió este miércoles 18 de mayo en el hospital de La Raza, en la Ciudad de México (CDMX), informó la Secretaría de Salud de Hidalgo.

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, indicó que el niño era originario de Tulancingo , mismo que comenzó a presentar síntomas relacionados con la hepatitis aguda.

Si bien en un inicio estuvo hospitalizado en el hospital del IMSS de Pachuca, posteriormente tuvo que ser trasladado al de La Raza, en la CDMX.

Esto luego de que el niño estaba en espera de un trasplante de hígado; no obstante, la enfermedad avanzó rápidamente y murió durante la madrugada del miércoles.

Tras la muerte del niño de tres años, las autoridades sanitarias están a la espera de las pruebas realizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar si fue la causa del deceso fue hepatitis aguda.

Sigue siendo un caso sospechoso por la rápida evolución y porque lamentablemente el nene falleció hoy a las 2:45 de la mañana, pero todavía no puede asegurar el IMSS que sea un caso de hepatitis viral aguda grave de causa desconocida, porque el INDRE no nos ha reportado el último panel viral, si el último panel viral reportado por el INDRE es negativo a hepatitis e en particular entonces sí podríamos estar hablando de este tipo de problemas en el estado de Hidalgo”

Alejandro Benítez Herrera. Secretario de Salud de Hidalgo