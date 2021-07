Xbox One: Reportan la aparición de una “pantalla negra de la muerte”

Parece que la historia de Xbox 360 se está repitiendo con Xbox One; varios usuarios reportan la repentina aparición de una “pantalla negra de la muerte”.

Esto no es otra cosa que, como su nombre lo indica, una “pantalla negra” que se despliega en Xbox One y no permite la entrada a la interfaz o juegos.

Afortunadamente esto no sucede de manera generalizada, sólo con aquellos que forman parte del programa Insider de Xbox.

Bundles Xbox One (Microsoft)

Al parecer la “pantalla negra de la muerte”, se presentaría en la consola tras la más reciente actualización liberada en el mencionado programa Insider.

Este nuevo software sería el que está afectando el desempeño general de Xbox One provocando que no se pueda acceder a la misma.

Si no formas parte de dicho programa, no deberías de tener problema con tu consola; aún así, Xbox dio detalles de cómo superar la “pantalla negra”.

¿Cómo arreglar la “pantalla negra de la muerte” en Xbox One?

Ahora bien, si se te presentó la “pantalla negra de la muerte” en tu Xbox One, lo primero que te recomendamos es mantener la calma, pues tiene arreglo.

De acuerdo con Microsoft, debes de seguir estos pasos para restablecer tu Xbox One y salir de la “pantalla negra de la muerte”:

Presiona los botones Expulsar y Emparejar (Emparejar y Encendido en Xbox One S All Digital) de 10 a 15 segundos

Deja de presionar cuando se escuchen dos tonos de encendido.

En el menú que aparecerá, selecciona “Solucionar problemas” y luego “Restablecer esta Xbox pero mantener juegos y aplicaciones”

La consola descargará la actualización publica más reciente

Iniciar sesión

Xbox One (Microsoft)

El problema debería de quedar solucionado; por obvias razones, se recomienda no volver a descargar la actualización del programa Insider.

Microsoft no ha dado más detalles de este fallo en su más reciente actualización del programa Insider de Xbox One, aunque es probable que la retiren.

Asimismo, de momento no se reportan casos de la “pantalla negra de la muerte” en Xbox Series X/S; pero recomendamos estar al pendiente.

Con información de Gaming Bolt.