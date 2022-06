Como cada mes, Xbox presentó los títulos que tendrá gratis bajo el sistema Games with Gold, ahora para el mes de julio de este 2022.

En total Xbox regalará 4 juegos bastante diferentes uno del otro, apelando a los gustos de todos los fans; tendremos desde títulos de exploración, hasta simuladores de parques de diversiones.

El primero en llegar será ‘Beasts of Maravilla Island’, el cual nos pone en una jungla a tomarle fotos a la flora y fauna del lugar; estará disponible del 1 al 31 de julio.

El siguiente es ‘Relicta’, título de acertijos donde usas la gravedad y el magnetismo para salir de una base lunar; disponible de 16 de julio al 15 de agosto.

De Xbox 360 tendremos ‘Thrillville: Off the Rails’, un simulador que te permitirá crear tu propio parque de diversiones; lo podrás descargar del 1 al 15 de julio.

Finalmente, también de Xbox 360, contaremos con ‘Torchlight’, donde te enfrentarás a una serie de calabozos generados aleatoriamente; estará del 16 al 31 de julio.

Recordamos que para poder descargar todos estos juegos, necesitarás una membresía de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate; de lo contrario aparecerán con su precio regular.

Aún no se sabe si Games with Gold desaparecerá tras el ascenso de Xbox Game Pass

Algo que han mencionado muchos fans de Xbox últimamente es que, aunque se agradecen los juegos gratis, las alineaciones de los últimos meses no son tan atractivas.

Sobretodo si se compara con lo que ofrece Xbox Game Pass, servicio que se debe de contratar para acceder también a los juegos de Games with Gold.

Esto hace que muchos se pregunten si en realidad vale la pena mantener los Games with Gold de Xbox, si no ofrecen nada que Game Pass no dé en la misma suscripción.

Games with Gold (Xbox)

De hecho, hace unos meses se rumoraba que Xbox daría de baja los Games with Gold, precisamente porque la marca ya da “juegos gratis” con Game Pass.

Hay que mencionar que todo quedó en un rumor, pues hasta el momento Microsoft no ha mencionado nada de un cambio en su Xbox Game Pass o en los Games with Gold.