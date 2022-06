No hay plazo que no se cumpla y el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 ya está aquí; Microsoft aprovechará este domingo 12 para hacer todos sus anuncios.

La expectativa es alta con el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, pues se esperan grandes anuncios exclusivos y multiplataforma en este evento.

Sin más, aquí te dejamos todos los tráilers y revelaciones importantes del Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Redfall

El retrasado ‘Redfall’ fue el primero en presentarse en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Llegará en 2023, en fecha por confirmar.

Hollow Knight: Silksong

Sí, el esperado ‘Hollow Knight: Silksong’ se presentó en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022; aunque no hay fecha de lanzamiento.

High on Life

‘High on Life’ se presentó en el Showcase, se trata de un FPS de los creadores de ‘Rick & Morty’. Sale en octubre de 2022.

Riot Games

Riot Games anunció su alianza con Xbox Game Pass, en su versión para móvil y PC. Los primeros contenido llegarán en diciembre de este 2022.

A Plague Tale: Requiem

‘A Plague Tale: Requiem’ mostró su nuevo tráiler en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, llegará en este año, en fecha por anunciar.

Forza Motorsport

Tenemos un nuevo ‘Forza Motorsport’, curiosamente no tienen número, por lo que sería un reboot. Estará disponible en 2023.

Flight Simulator 40th Anniversary

El querido ‘Flight Simulator’ contará con una edición de 40 aniversario; además, el juego actual verá la llegada de las naves de ‘Halo’ como contenido especial.

Overwatch 2

El primer juego de Blizzard en presentarse en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 fue ‘Overwatch 2′, el cual se volverá free-to-play en octubre de 2022.

Ara

‘Ara’ presentó su primer tráiler; se trata de una especie de RTS, aunque no se mostró el gameplay.

The Elder Scrolls: High Island

‘The Elder Scrolls: High Island’ también liberó un nuevo tráiler en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. La expansión ya está disponible.

Fallout 76 The Pitt

‘The Pitt’ será la nueva expansión de ‘Fallout 76′, la cual celebrará los 25 años de la franquicia.

Forza Horizon 5

‘Forza Horizon 5′ mostró un tráiler dedicado al nuevo contenido de Hot Wheels.

ARK

‘ARK’ volvió a dar señales de vida en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 con un nuevo tráiler. Estará disponible en 2023

Scorn

‘Scorn’ fue otro aparecido en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Por fin tenemos fecha de lanzamiento, el 21 de octubre de 2022.

Flintlock

‘Flintlock’ es un nuevo juego de acción y aventuras, el cual estará disponible a inicios de 2023.

Minecraft Legends

‘Minecraft Legends’ es un nuevo spin-off del popular juego de construcción y exploración. Llegará en 2023

Lightyear Frontier

‘Lightyear Frontier’ se presentó oficialmente en el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Estará disponible en primavera de 2023.

Gunfire Reborn

‘Gunfire Reborn’ será un título de disparos con toque caricaturesco estará disponible en octubre de 2022.

The Last Case of Benedict Fox

‘The Last Case of Benedict Fox’ es un juego de aventuras y plataformas con un toque de misterio. Llegará en primavera de 2023

As Dusk Falls

‘As Dusk Falls’ es una aventura gráfica de corte independiente, que aboradará los misterios detrás de una familia que se queda varada en una carretera. Llegará en julio 19.

Naraka

El éxito ‘Naraka’ hará su arribo a Xbox este 23 de junio de 2022, siendo la primera vez que el juego llega a consolas.

Grounded

Otro aparecido de Xbox, ‘Grounded’ mostró un nuevo tráiler y su esperada fecha de lanzamiento; septiembre de 2022.

Ereban

‘Ereban’ es otro juego nuevo para Xbox, con toques de sigilo y aventura. No tiene fecha de lanzamiento.

Diablo IV

‘Diablo IV’ por fin hizo acto de presencia, mostrando al Necromancer, una entrevista con los desarrolladores y prometiendo que llegará en 2023.

Sea of Thieves

‘Sea of Thieves’ lanzó el tráiler de su nueva temporada durante el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Ravenlock

‘Ravenlock’ luce como un título de acción/aventura con una vibra de ‘Alicia en el País de la Maravillas’. Estará disponible en 2023.

Cocoon

‘Cocoon’ nos dejó varias dudas; aunque parece un título de plataformas, todo indica que se desarrollaría en un glóbulo rojo.

Wo Long

‘Wo Long’ es el nuevo juego de Team Ninja y Koei-Tecmo que llegará a Xbox, como una fusión entre ‘Nioh’, ‘Ninja Gaiden’ y la cultura china. Estará disponible en 2023.

Persona

La saga ‘Persona’ anunció su regreso a la plataforma de Xbox, con tres de sus juegos más importantes, incluyendo el afamado ‘Persona 5 Royale’.

Starfield

El Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 cerró con un extenso gameplay de ‘Starfield’, el cual luce impresionante. Aunque aún no hay fecha de estreno.