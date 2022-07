Se acerca el final de una era, de acuerdo con varios jugadores, Xbox les ha mandado un mensaje donde se avisan cambios en la plataforma, específicamente en el servicio Games with Gold, el cual ya no ofrecerá juegos de 360.

Como muchos sabrán, desde hace varios años, Xbox regala 4 juegos a los que estén suscritos a Game Pass Ultimate o Live Gold, entre esos títulos se incluyen obras del 360.

Sin embargo, a partir del 1° de octubre de este 2022, Games with Gold ya no dará juegos de Xbox 360, siendo su edición de septiembre la última con títulos de esta plataforma.

A partir de octubre, Xbox Games With Gold ya no incluirá juegos de Xbox 360 (Microsoft ha llegado al límite de agregar nuevos juegos de X360 a GWG). GWG continuará ofreciendo juegos de Xbox One. Cualquier título reclamado de Xbox 360 GWG se puede volver a descargar independientemente de la membresía

La razón se debe a que Xbox llegó al límite de juegos de 360 que puede ofrecer, esto quiere decir que Microsoft prácticamente ya regaló todos (o casi todos) los títulos de su consola de antepasada generación.

Esto no significa que Games with Gold será descontinuado, Xbox señaló que ahora dará puros juegos de Xbox One, siendo el enfoque del servicio desde el mes de octubre.

Con este anuncio, Xbox le da un cierre oficial a la era del 360, que es considerada una de las más exitosas de la marca junto a la actual de Xbox Series X/S.

¿Qué pasará con los juegos descargados de Xbox 360?

Ahora bien, muchos fans se preguntan qué pasará con los juegos descargados de Xbox 360, si estos desaparecerán de las bibliotecas de los jugadores y si se podrán volver a obtener.

Xbox señaló que todos los juegos gratis de 360 podrán volverse a descargar sin ninguna restricción y se mantendrán en las bibliotecas de los jugadores, siempre que hayan sido adquiridos en Games with Gold.

Eso sí, toma en cuenta que si no tienes activa tu suscripción de Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, aunque bajes los juegos, no podrás acceder a ellos debido al bloqueo por no tener tu membresía.

Fuera de esto, no habrá mayores cambios al servicio Games with Gold de Xbox, manteniéndose activo hasta nuevo aviso.

Aún así, muchos usuarios de Xbox toman esta medida como uno de los primeros pasos a la desaparición de Games with Gold, el cual poco a poco dejó de llamar la atención.

Esto debido a la mala oferta en cuanto a títulos ofrecidos, así como al aumento de la popularidad de Xbox Game Pass, que ofrece juegos de todas las generaciones, incluidos estrenos.

