X-Men 97 finalizó su primera temporada y ya hay quienes se preguntan cuándo saldrá la segunda temporada, y sobre todo qué podemos esperar.

Y es que la serie animada de X-Men 97, se ha colocado como la mejor calificada de Marvel hasta el momento.

Sin embargo, el final de temporada dejó algunas pistas de lo que podría ocurrir en la segunda temporada de X-Men 97.

Y es que como recordarán, rumbo al final de X-Men 97 se dejaron las bases para adaptar principalmente los cómics de la Era de Apocalipsis.

Pues los X-Men quedaron divididos en el tiempo: la mitad en el pasado encontrándose con un joven Apocalipsis y la segunda en el futuro, con un niño Nathan Summers.

Es por eso que los expertos en los cómics ya han predicho lo que podría pasar en la segunda temporada de X-Men 97:

Y es que de acuerdo con los reportes, la segunda temporada de X-Men 97 ya está en producción, por lo que podría llegar a Disney Plus a finales del 2025.

De igual forma se ha dicho que se está acelerando la producción de una tercera temporada de X-Men 97.

Sin embargo, para estas dos temporadas que siguen de X-Men 97, Beau DeMayo -41 años de edad- principal showrunner, productor, guionista director, no regresará.

Pues cabe recordar que a días del estreno de X-Men 97, Beau DeMayo fue despedido por supuestamente tener una página de OnlyFans.

Aunque es innegable la calidad que Beau DeMayo imprimió para X-Men 97, la historia y principalmente los personajes que enamoraron a todos.

Se dijo que para la segunda temporada de X-Men 97, se retomarán muchas de las ideas que Beau DeMayo dejó antes de ser despedido.

Incluso él reveló que escribió mucho para la segunda temporada de X-Men 97, pero ya no será el showrunner como en la primera temporada:

“Escribí mucho de la temporada 2. Sin embargo, a diferencia de la temporada 1, no estaré muy involucrado ni lideraré la producción, las grabaciones, el diseño, la edición, la publicación, la música, etc., ni haré ninguna reescritura de producción en lo que se refiere a la creatividad. Es por eso que dije que realmente no puedo hablar de la temporada 2. Pero espero ver el producto final con todos ustedes cuando se transmita. Tengo grandes esperanzas.”

Beau DeMayo