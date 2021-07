Venus tendría actividad volcánica según nuevo estudio

Un nuevo estudio sugiere que Venus podría tener actividad volcánica explosiva debido a la presencia de gas fosfina en su atmósfera.

La investigación hecha por la Universidad de Cornell y presentada en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) sugieren que el gas fosfina es producto de la actividad volcánica en Venus.

Aparentemente, se reveló que el gas fosfina estaba presente en la atmósfera de Venus en pequeñas cantidades, lo cual indicaba una posibilidad de que fuera una firma biológica del planeta.

Esto pese a que su ambiente es completamente tóxico y caliente, siendo esta una teoría que apoyaría una huella geológica que mostraría la evidencia de presencia de volcanes explosivos .

“La fosfina no nos habla de la biología de Venus, nos está hablando de la geología. La ciencia apunta a un planeta que tiene un volcanismo explosivo activo en la actualidad o en un pasado muy reciente” Jonathan Lunine, profesor de ciencias físicas y director del departamento de astronomía de Cornell

Venus (Bruno Albino / Pixabay)

El vulcanismo sería la forma en que la fosfina llega a la atmósfera de Venus

El vulcanismo es la forma en la cual la fosfina está presente en la atmósfera de Venus, según Lunine y a Ngoc Truong, candidato a doctor en geología y coautor del estudio.

Esto luego de observar el telescopio James Clerk Maxwell de longitud de onda submilimétrica.

La explicación sugiere que, si Venus tiene fosfuro y luego este se lleva a la superficie explosiva y volcánica y se inyecta a la atmósfera, reaccionará con el ácido sulfúrico de la atmósfera.

Esto dará como resultado la fosfina en Venus que, a su vez sugiere la producción de un vulcanismo explosivo.

Los autores también sugieren que las imágenes de radar de la nave espacial de Magallanes de los 90, muestran algunas características geológicas que podrían apoyar la teoría respecto a Venus.

Con información de Europa Press y EFE.