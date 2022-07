Square-Enix anunció que ‘Valkyrie Elysium’, su nuevo RPG, estará disponible el 29 de septiembre del 2022 en consolas PlayStation 5 y PlayStation 4.

Esto significa que ‘Valkyrie Elysium’ llegará primero a consolas PlayStation, pues la versión para STEAM no estará disponible hasta el 11 de noviembre del 2022.

Lo anterior de dio a conocer en nuevo tráiler de ‘Valkyrie Elysium’, donde se muestra una buena cantidad de gameplay, así como partes de la historia que seguiremos en esta entrega.

‘Valkyrie Elysium’ es la nueva entrega de la saga de las “valquirias”, desarrollada originalmente por Enix para el primer PlayStation, y que hasta el momento ha tenido 4 iteraciones para diferentes plataformas.

La saga es considerada como una de las mejores del género por sus profundos sistemas de combate y extensa historia que interpreta los mitos nórdicos de manera bastante puntual.

Para el caso de ‘Valkyrie Elysium’, la trama se desarrollaría en los momentos del Ragnarok, el denominado “Crepúsculo de los Dioses”, que es bastante recurrente en la actualidad.

‘Valkyrie Elysium’ contará con diversas ediciones especiales

‘Valkyrie Elysium’ estará disponible en edición física y digital con una Standard Edition para PS5 y PS4; la versión de STEAM también recibirá una Standard Edition, aunque en su caso sólo es digital.

Además se confirmó la llegada de una Digital Deluxe Edition de ‘Valkyrie Elysium’ disponible en todas las plataformas. La Digital Deluxe Edition en PS5 y PS4 incluirá lo siguiente:

Acceso anticipado de 72 horas.

El objeto dentro del juego “Svartaljr: Sword of the Goddess of the Underworld”.

Una copia digital de Valkyrie Profile: Lenneth (PS4/PS5); el remake de PSP de la primera entrega de la saga.

La Digital Deluxe Edition de STEAM sólo incluye el objeto, “Svartaljr: Sword of the Goddess of the Underworld.”

Valkyrie Elysium (Square-Enix)

Square-Enix también dio a conocer las bonificaciones de pre-orden de ‘Valkyrie Elysium’:

En consolas PS5 y PS4:

Un objeto dentro del juego: “Alscir: Sword of the God of Light”

Un Avatar de ‘Valkyrie Elysium’

STEAM:

Acceso anticipado de 72 horas.

Wallpapers originales.

Además, las personas que compren ‘Valkyrie Elysium’ para PS4 también podrán descargar la versión de PS5 del juego, sin ningún costo extra.