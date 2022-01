‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es una buena colección que sólo aporta en lo técnico (RESEÑA)

‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es una buena colección que sólo aporta en lo técnico; ya que hace un buen trabajo gráfico, sin alterar nada del contenido original.

‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es un port de alta calidad, un gran trabajo que aprovecha las capacidades del PS5; pero la experiencia no cambia de los juegos de hace unos años.

El problema es que ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ trae de regreso obras que en realidad no son muy viejas (apenas 6 y 5 años), y que se pueden disfrutar en PS5 gracias a la retrocompatibilidad.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Esto hace que al jugar ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ no sientas que realmente te aporta algo nuevo si tienes un PS4 y las obras que comprenden la colección.

Claro que si jamás tocaste los títulos de Nathan y Chloe , ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es la mejor oportunidad que tienes para adentrarte en el desenlace de la saga.

Vayamos punto por punto en lo que nos ofrece ‘Uncharted: Legacy of Thieves’.

¿De qué trata ‘Uncharted: Legacy of Thieves’?

‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es una colección de dos juegos de la saga homónima de PlayStation y Naughty Dog: ‘Uncharted 4: A Thief’s End’ y ‘Uncharted: The Lost Legacy’.

Básicamente ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ nos presenta el final de la historia de Nathan Drake, así como el spin-off/secuela protagonizado por Chloe Frazer.

En ‘Uncharted 4: A Thief’s End’, Nathan y su hermano Sam, se embarcan en una última aventura en busca del tesoro perdido del pirata Henry Avery, sorteando al grupo de mercenarios Shoreline, que también buscan la riqueza.

El juego además profundiza en el pasado de Nathan, así como su relación con Elena Fisher, su actual esposa e interés amoroso de toda la saga.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Por su parte, ‘Uncharted: The Lost Legacy’, nos pone tiempo después de la última aventura de Nathan, con Chloe Frazer como protagonista al lado de Nadine Ross, antigua perseguidora de Sam Drake.

Las dos aventureras buscan el legendario colmillo de Ganesh; aunque para encontrarlo se las tendrán que ver de nueva cuenta con Shoreline y el rebelde Asav.

Aunque ligadas de cierta forma, las historias de los juegos de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ no necesariamente se sigue una tras otra; sin embargo, eso no quita que sean buenas tramas.

Sea que juegues sólo uno o los dos juegos, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ te entrega narrativas bien estructuradas, con personajes carismáticos y grandes escenas cinemáticas.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Eso sí no recomendamos que empieces ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ si nunca has jugado la franquicia, pues repetimos, este es el final de la historia.

Pero si eso no te importa, las historias de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ se sostienen muy bien, y no dejan al jugador con muchos cabos sueltos si es su primer acercamiento con Drake y compañía.

¿Cómo se juega ‘Uncharted: Legacy of Thieves’?

‘Uncharted: Legacy of Thieves’, en los dos títulos que lo componen, es un juego de acción lineal en su mayoría; aunque tiene escenarios semi-abiertos, en realidad la exploración es mínima.

En los dos juegos de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ deberás de realizar acrobacias, cubrirte, disparar y pelear cuerpo a cuerpo; además de resolver una serie de acertijos arqueológicos.

Hay que señalar que el control es igual en los dos juegos de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’, si bien hay ciertas variaciones, estas no se salen de la fórmula mencionada.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Tampoco esperes que ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ tenga un árbol de habilidades o personalización, la acción en los dos títulos es directa: recoges armas del suelo y las desechas cuando no te sirvan.

También hay que señalar que ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ cuenta con partes de sigilo, las cuales están muy bien integradas en su gameplay, haciendo uso del sistema de cobertura tradicional de la saga.

Si jugaste los títulos de 2016 y 2017, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ te será muy familiar, pues no se hicieron ajustes al control, pues DualSense tiene la misma estructura base que DualShock 4.

¿Cómo se ve ‘Uncharted: Legacy of Thieves’?

El aspecto técnico de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ si cambio en diversos elementos y se notan desde el primer momento que corres cualquier juego de la colección.

‘Uncharted: Legacy of Thieves’ logró que ambos juegos se vieran más espectaculares gráficamente; lo que más nos sorprendió fueron las expresiones faciales de los personajes.

Se notan las marcas de la edad en los personajes más viejos, así como las arrugas de los ceños fruncidos en los más jóvenes, lo que le da más realismo a los juegos.

Junto con esto, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ hace un mejor trabajo en las texturas, efectos, fuentes de luz y partículas; lo normal que se esperaría de un título para PS5 de inicio de generación.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Si bien el salto en ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ podría no ser tan espectacular como se esperaría, podemos decir que sí se trató de darle un “lavado de cara” a los juegos.

A mencionar que existen dos modos de visualización en ‘Uncharted: Legacy of Thieves’, Rendimiento u Resolución; el primero nos da animaciones más fluidas, mientras que el otro se centra en realzar los gráficos.

A menos que tengas una TV 4K, recomendamos jugar ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ en el primer modo.

Asimismo ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ hace uso de las características del DualSense y de Audio 3D de PlayStation.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

En cuanto al DualSense, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ integra la retroalimentación háptica (es decir, vibración por zonas dependiendo las acciones que realicemos), así como la resistencia en los gatillos de acuerdo al arma que usemos.

Por su parte el Audio 3D hace que el sonido de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ se disperse en diferentes puntos, haciendo más inmersiva la acción; aunque necesitas un buen headset para la experiencia.

¿Qué trae de nuevo ‘Uncharted: Legacy of Thieves’?

Fuera de lo que mencionamos en el apartado técnico, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ en realidad no trae nada nuevo si se compara con sus originales.

De hecho ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ quita cosas en lugar de agregarlas, pues ninguno de los títulos que componen la colección cuenta con los aspectos multijugador.

Esto es una lástima, pues los multijugador de la franquicia son conocidos por ser sumamente divertidos y expandir la vida de los juegos, que no estén integrados en ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ sí es una gran ausencia.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

La razón por la que ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ no tenga nuevo contenido se debe a que los títulos como tal no contaron con expansiones a su campaña.

De hecho, ‘The Lost Legacy’ iba a ser una expansión de ‘A Thief’s End’; pero al final Naughty Dog lo convirtió en un título aparte.

No esperes nuevas historias, personajes o escenarios, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es tal cual vimos las obras en el PS4.

¿Vale la pena ‘Uncharted: Legacy of Thieves’?

Como ya mencionamos, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ vale la pena si nunca jugaste los títulos con los que cuenta, de lo contrario no hay una justificación real para adquirir esta colección.

Sí, se hizo un gran trabajo adaptando los dos juegos de ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ al PS5, aprovechando la nueva tecnología de la consola.

Gráficamente ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ destaca y las implementaciones de DualSense, así como del Audio 3D suman a la experiencia.

Uncharted: Legacy of Thieves (Sony)

Pero si ya tienes los juegos en tu PS4, es mejor usar la retrocompatibilidad de PS5 para jugarlos, más que conseguirlos nuevamente en ‘Uncharted: Legacy of Thieves’.

Más aún si tomamos en cuenta que ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ no cuenta con los modos online, que son lo que llama más la atención de varios de los fans de la franquicia.

De los ports actuales que ha sacado PlayStation, ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ es el más flojo, a pesar del buen trabajo técnico que se hizo en la colección.