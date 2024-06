Con el Ubisoft Forward 2024 se da por terminada esta ronda de eventos de videojuegos del inicio del verano.

En esta ocasión el Ubisoft Forward 2024 trajo una nutrida seie de anuncios interesantes, como son los gameplays de Assassin’s Creed Shadows y Star Wars Outlaws.

Además de el regreso de un título que parecía perdido hace años, así como la revelación de algunos juegos menores.

Sin más, aquí te dejamos con todos los anuncios del Ubisoft Forward 2024.

Assassin’s Creed Shadows en el Ubisoft Forward 2024

Para cerrar el evento tuvimos a Assassin’s Creed Shadows en el Ubisoft Forward 2024.

La desarrolladora mostró un extenso gameplay con las dos formas de juego a las que tendremos acceso; el sigilo y la acción.

El juego estará disponible el 15 de noviembre a través de Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Anno 117: Pax Romana en el Ubisoft Forward 2024

Tuvimos un poco de estrategia con Anno 117: Pax Romana en el Ubisoft Forward 2024.

Se trata de un nuevo capítulo del juego, el cual está inspirado en el Imperio Romano, como indica su nombre.

Su estreno será en 2025 para Ubisoft+, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Avatar: Frontiers of Pandora en el Ubisoft Forward 2024

El siguiente en presentarse fue Avatar: Frontiers of Pandora en el Ubisoft Forward 2024.

Este juego lanzó un tráiler de su primera expansión de historia, el cual presentará un nuevo escenario, habilidades y mejoras de rendimiento.

Estará disponible el 16 de julio de 2024.

Prince of Persia en el Ubisoft Forward 2024

Con Prince of Persia en el Ubisoft Forward 2024 tuvimos un anuncio triple de todos los juegos en desarrollo.

Prince of Persia: The Lost Crown dio a conocer su DLC de historia y The Rogue Prince of Persia liberó un tráiler de su primera actualización.

Finalmente se dio a conocer que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time llegará en 2026.

XDefiant en el Ubisoft Forward 2024

Nos relajamos un poco con XDefiant en el Ubisoft Forward 2024.

El juego presentó un tráiler de su Temporada 1, donde vimos las nuevas armas, facciones, mapas y modos que incluirá el juego.

La temporada empezará el 2 de julio de 2024.

Star Wars Outlaws en el Ubisof Forward 2024

Empezamos fuerte con Star Wars Outlaws en el Ubisof Forward 2024.

Presentaron dos videos, un nuevo tráiler general y un extenso gameplay mostrando algunas de las posibilidades que te dan las mecánicas de juego.

Se lanzará para Xbox Series X|S, PS5 y PC a través de Ubisoft Connect el 30 de agosto