Siguiendo con los eventos de inicios de verano, este 9 de junio se presentó el Xbox Showcase 2024.

Sin duda el Xbox Showcase 2024 era el más esperado por los fans, debido a toda la polémica que ha estado alrededor de la marca desde inicios de año.

Desde el nuevo rumbo mandando varios de sus juegos a PlayStation 5 y Nintendo Switch, hasta los despidos y cierres inesperados.

Aún así, los fans esperaban que Phil Spencer y compañía salieran a sorprender a todo el mundo, y vaya que lo hicieron con anuncios importantes.

Aquí te dejamos todos los tráilers del Xbox Showcase 2024.

Gears of War: E-Day en el Xbox Showcase 2024

El evento cerró fuerte con Gears of War: E-Day en el Xbox Showcase 2024.

Se trata de una precuela a toda la historia que se conoce hasta ahora. Lamentablemente sólo tuvimos un tráiler cinemático sin fecha de lanzamiento.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en el Xbox Showcase 2024

Un poco de horror atómico con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en el Xbox Showcase 2024.

Se mostró una buena cantidad de gameplay, dejando en claro su narrativa no lineal y mundo abierto.

Estará disponible el 5 de septiembre de 2024.

Assassin’s Creed Shadows en el Xbox Showcase 2024

Ubisoft tuvo una pequeña participación con Assassin’s Creed Shadows en el Xbox Showcase 2024.

Se mostró un poco de gameplay, diferenciando las habilidades de los personajes principales.

El juego estará disponible en Xbox, PS5 y PC el 15 de noviembre de 2024.

Atomfall en el Xbox Showcase 2024

No es Fallout, se trata de Atomfall en el Xbox Showcase 2024.

Es un juego de acción en primera persona, que muestra el desastre nuclear, pero ahora en Inglaterra. No tiene nada que ver con la saga de Bethesda.

Se estrenará en algún punto de 2025.

Avowed en el Xbox Showcase 2024

Parece que fue el evento de los aparecidos con Avowed en el Xbox Showcase 2024.

Se presentó un nuevo tráiler de la historia del título; pero lo mejor de todo es que ya sabemos que llegará en este 2024.

Wuchang: Fallen Feathers en el Xbox Showcase 2024

Otro juego que nos recuerda a la saga “Souls” fue Wuchang: Fallen Feathers en el Xbox Showcase 2024.

No se pudo ver mucho del gameplay; pero se mostró una cinemática que nos deja ver ese estilo de terror medieval cósmico propio de From Software.

Se estrenará en algún punto de 2025.

Mecha Break en el Xbox Showcase 2024

No se trata de un juego de Gundam, es Mecha Break en el Xbox Showcase 2024.

Un título de mechas donde podremos tener nuestro propio robot gigante y enfrentar todo lo que este a nuestro paso.

Llegará a Xbox, PS5 y PC en 2025.

Indiana Jones and the Great Circle en el Xbox Showcase 2024

Bethesda cerró su participación con Indiana Jones and the Great Circle en el Xbox Showcase 2024.

Simplemente mostraron una nueva cinemática del juego, con un poco de gameplay.

Además de confirmar que el título llegará en este 2024.

Life is Strange: Double Exposure en el Xbox Showcase 2024

El único juego que Square-Enix presentó fue Life is Strange: Double Exposure en el Xbox Showcase 2024.

Como en otras entregas, será una aventura gráfica con toques de fantasía y ciencia ficción, que se ligará con anteriores entregas.

Llegará a Xbox, PS5 y PC el 29 de octubre.

The Elder Scrolls Online en el Xbox Showcase 2024

Momento de una celebración con The Elder Scrolls Online en el Xbox Showcase 2024.

Presentaron un tráiler por los 10 años del juego, dando a conocer un poco de lo que habrá dentro del título para celebrar.

Como es el caso del contenido Gold Road que llegará el 18 de junio de 2024.

Microsoft Flight Simulator 2024 en el Xbox Showcase 2024

Hora de surcar los cielos con Microsoft Flight Simulator 2024 en el Xbox Showcase 2024.

Es la secuela, por decirlo así, del popular juego de simulación de hace unos años; contando con mejoras de desempeño y contenido.

Llegará a Xbox y PC el 19 de noviembre de 2024.

Mixtape en el Xbox Showcase 2024

Annapurna Games se presentó en el evento con Mixtape en el Xbox Showcase 2024.

Una aventura gráfica, la especialidad del estudio, la cual tendrá a la música como protagonista; a destacar todas las bandas que colaborarán en el soundtrack.

Llegará a Xbox y PC en 2025.

Winter Burrow en el Xbox Showcase 2024

Hora de ponernos artísticos con Winter Burrow en el Xbox Showcase 2024.

Aquí tomaremos el rol de un ratón, el cual deberá de resolver una serie de acertijos si quiere sobrevivir al invierno.

Llegará en 2025.

FragPunk en el Xbox Showcase 2024

Los juegos competitivos online no podían quedar fuera con FragPunk en el Xbox Showcase 2024.

Como muchos otros, es un juego de disparos de 5 v 5, que al parecer tendrá tarjetas coleccionables como la base de su gameplay.

Estará disponible en 2025.

Fable en el Xbox Showcase 2024

Un juego más que parecía perdido en acción mostró algo nuevo con Fable en el Xbox Showcase 2024.

Tuvimos un nuevo tráiler cinemático, del cual lo más interesante fue saber que el título estará disponible en 2025.

Diablo IV: Vessel of Hatred en el Xbox Showcase 2024

Nos pusimos malignos con Diablo IV: Vessel of Hatred en el Xbox Showcase 2024

En sí el tráiler no mostró nada de gameplay, sólo una cinemática presentando Neyrelle, la protagonista de esta nueva historia.

Estará disponible el 8 de octubre de 2024.

Perfect Dark en el Xbox Showacase 2024

Otro juego olvidado regresó con Perfect Dark en el Xbox Showacase 2024.

Es un ramake del juego que salió en Nintendo 64; el tráiler mostró escenas cinemáticas y de gameplay.

Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Age of Mythology: Retold en el Xbox Showcase 2024

Un clásico de la estrategia regresa con Age of Mythology: Retold en el Xbox Showcase 2024.

Se trata de una remasterización completa del juego de inicios de los 2000.

Estará disponible para Xbox y PC el 4 de septiembre de 2024.

Flintlock: The Siege of Dawn en el Xbox Showcase 2024

Ahora un poco de acción con Flintlock: The Siege of Dawn en el Xbox Showcase 2024.

Se trata de un título “souls”, aunque se le busca dar un giro con mecánicas más activas y otro tipo de armamento.

Estará disponible para Xbox, PC y PS5 el 18 de julio de 2024.

Sea of Thieves Season 13 en el Xbox Showcase 2024

Una expansión más a la cuenta con Sea of Thieves Season 13 en el Xbox Showcase 2024.

Lo interesante de la nueva temporada es que te podrás convertir en el villano de la historia, al hacer el capitán de una nueva tripulación maldita.

Se estrenará el 25 de julio de 2024.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en el Xbox Showcase 2024

Konami nos dio un nuevo adelanto de otro remake con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en el Xbox Showcase 2024

Este tráiler mostró un poco más de los gráficos del juego y un poco de gameplay; lamentablemente no hay fecha de lanzamiento.

World of Warcraft: The War Within en el Xbox Showcase 2024

Blizzard se hizo presente con World of Warcraft: The War Within en el Xbox Showcase 2024.

Se trata de una nueva expansión para el popular MMORPG, donde tendremos que enfrentar un nuevo peligro que acecha Azeroth.

Se estrenará el 26 de agosto de 2024.

South of Midnight en el Xbox Showcase 2024

Otro juego original se presentó con South of Midnight en el Xbox Showcase 2024.

Se trata de un título de aventuras con estilo gótico, lo que más destaca es su apartado artístico que da la impresio de stop motion.

Estará disponible en 2025 para Xbox.

Clair Obscur: Expedition 33 en el Xbox Showcase 2024

El primer juego original llegó con Clair Obscur: Expedition 33 en el Xbox Showcase 2024.

Por lo que pudimos ver, todo indica que será una especie de RPG situado en un planeta Tierra devastado, varios años en el futuro.

Estará disponible en 2025.

Fallout 76: Skyline Valley en el Xbox Showcase 2024

Seguimos con las expansiones a juegos ya lanzados con Fallout 76: Skyline Valley en el Xbox Showcase 2024.

Esta expansión nos traerá toda una región nueva, siendo la primera vez que saldremos de Appalachia, con todo el peligro que eso implica.

Estará disponible el 12 de junio.

Starfield: Shattered Space en el Xbox Showcase 2024

Es momento de ver una expansión con Starfield: Shattered Space en el Xbox Showcase 2024.

El tráiler muestra todo lo que se agregará al juego de 2023, como nuevos mapas, misiones, habilidades y demás, siendo la primera expansión del juego.

Estará disponible a finales de 204.

Dragon Age: The Veilguard en el Xbox Showcase 2024

Un desaparecido en acción regresó de forma inesperada con Dragon Age: The Veilguard en el Xbox Showcase 2024.

El juego fue completamente rehecho de lo que ya se conocía de su anuncio original, ahora con una estética y tono más desenfadado.

Llegará a finales de 2024 para Xbox, PlayStation y PC.

State of Decay 3 en el Xbox Showcase 2024

Otra de las sorpresas tempraneras fue State of Decay 3 en el Xbox Showcase 2024.

El tráiler mantiene el estilo melancólico de la franquicia, presentando a los personajes deshumanizados en el apocalipsis zombie.

No tiene fecha de estreno.

DOOM: The Dark Ages en el Xbox Showcase 2024

El siguiente fue el rumorado DOOM: The Dark Ages en el Xbox Showcase 2024.

Pudimos ver un poco de la estética medieval que manejará el juego, sin perder su estilo frenético y demoníaco.

Estará disponible para Xbox, PlayStation y PC en 2025.

Call of Duty: Black Ops 6 en el Xbox Showcase 2024

El primero primero en presentarse fue Call of Duty: Black Ops 6 en el Xbox Showcase 2024.

Este tráiler muestra un poco de la trama detrás del juego, que se situará después de los eventos de Cold War, en medio de una crisis con un agente encubierto.

Estará disponible el 25 de octubre para Xbox, PlayStation y PC.