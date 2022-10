El actor británico, Tom Holland, será Spider-Man otra vez en una cuarta película.

Desde el medio The Direct se reporta que Tom Holland de 26 años actuaría como Peter Parker en una nueva cinta del super héroe arácnido tras el éxito que representó en taquillas Spider-Man: No Way Home.

Lo más significativo es que este proyecto futuro de Tom Holland como Spider-Man estaría conectado con la serie Daredevil Born Again que llegará en la primavera 2024.

Spider-Man (Sony/Marvel)

La cual como recordaremos fue anunciada en la San Diego Comic On 2022 y nos mostró a Charlie Cox, nuevamente, como Matt Murdock.

De hecho, el Daredevil de Charlie Cox es un personaje que Marvel Studios ha intentado incorporar en sus producciones con leves apariciones en la propia Spider-Man: No Way Home y la serie She-Hulk: Defensora de héroes.

Daredevil en She-Hulk (Disney+)

De acuerdo con The Direct, Spider-Man 4 con Tom Holland pondría al arácnido en una trama y situaciones más urbanas al estilo que tiene Matt Murdock, el abogado de Hells´ Kitchen.

Todo cobra sentido si pensamos la manera en cómo terminó Peter Parker en Spider-Man: No Way Home donde nadie lo recuerda y su arco argumental está abierto a nuevas posibilidades narrativas.

Tom Holland Spider-Man (Sony/Disney)

Tom Holland volverá a ser Spider-Man otra vez; fans de Marvel aplauden la decisión

El anuncio de que Tom Holland será otra vez Spider-Man en algunos medio ya ha tenido respuesta por parte de algunos fans que aprueban la decisión.

La idea de una historia urbana con Tom Holland y Charlie Cox pone a soñar al fandom marvelita con la aparición de otros personajes muy queridos como lo es el Kinping de Vincent D’Onofrio.

Además de que se pide la inclusión de otros rostros que forman parte de la historia del Hombre Araña tal y como ha sido Black Cat, quien también se rumorea en un futuro aparecerá en pantalla.

Daredevil y Kingpin (Especial)

En los cómics de Marvel es conocido el encuentro entre Spider-Man y Daredevil, dos neoyorkinos que buscan lo mejor para su ciudad al limpiarla del crimen.

Por lo que verlos en el UCM es una anhelo que los seguidores de estas películas esperan desde hace mucho tiempo.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Tom Holland como Spider-Man?

Spider-Man 4 de Tom Holland l legaría tentativamente para el 12 de julio del 2024 , aunque no hay nada confirmado hasta el momento por parte de Marvel Studios.

Habrá que esperar a ver si Kevin Feige, cabeza del UCM, anuncia algo sobre este proyecto que traería a Tom Holland otra vez como Peter Parker.