El evento de RingCraft, el cual fue organizado por el streamer TheGrefg, ha sido calificado como el peor de Twitch y tras varias polémicas, el creador de contenidos ha salido a disculparse.

Todo comenzó con el evento RingCraft de TheGrefg en donde más de 100 streamers participaron pero, ante las constantes fallas y denuncias de favoritismo al equipo de Grefg, varios explotaron como Ibai Llanos y AuronPlay.

Y es que al tener el apoyo de la mayoría y llamar a RingCraft el peor evento de Twitch, TheGrefg llamó “llorones” a quienes se estaban quejando, como Ibai Llanos.

Sin embargo, ante la ola de críticas que recibió e incluso amenazas por parte de AuronPlay, uno de los streamers con mayores seguidores en Twitch, TheGrefg salió a disculparse.

Tras la polémica armada por el evento RingCraft en Twitch, TheGrefg, organizador del mismo, publicó un comunicado en sus redes sociales disculpándose por su comportamiento.

En el comunicado de TheGrefg, felicitó primero al team de AuronPlay quienes fueron los ganadores de RingCraft y después aceptó que el evento no fue el mejor en Twitch.

En el comunicado de TheGrefg, también admitió que la presión de ser la imagen del evento RingCraft, ni fue nada sencillo ya que él no era el administrador ni podía controlar lo que pasaba.

Y TheGrefg confiesa que no ha sido nada sencillo cargar con los comentarios y menciones debido a las polémicas que se desataron por RingCraft.

“Todo eso no justifica mi comportamiento que a veces he podido tener y pido disculpas por ello. Tampoco me quiero olvidar de todos los viewers que me han defendido, os lo agradezco mucho, gracias.”

TheGrefg