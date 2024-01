The Last of Us Part II Remastered se suma a las ya muchas polémicas que arrastra PlayStation con respecto a sus lanzamientos, pues muchos la ven como una versión innecesaria.

Principalmente porque el juego que “mejora” The Last of Us Part II Remastered salió apenas hace no más de 4 años.

Además de que fuera de un nuevo modo, los añadidos a esta remasterización han sido duramente criticados por no aportar mucho a la obra.

Es por ello que fans se preguntan si era necesaria esta nueva versión; nosotros ya pudimos jugar el título y te diremos si su existencia está justificada o no.

The Last of Us Part II Remastered (Sony)

¿Cómo es The Last of Us Part II Remastered?

Partamos de lo básico, The Last of Us Part II Remastered es igual en esencia al juego de 2020, con la misma campaña e historia que al día de hoy sigue causando polémica.

En ese sentido The Last of Us Part II Remastered no te entregará nada nuevo, no “arreglaron” la trama ni añadieron nada a la misma; si lo jugaste en su momento la experiencia será similar.

Lo diferente es que se mejoró el apartado estético, con texturas más limpias, mayor definición en los modelados, así como en los efectos visuales, iluminación y partículas.

No es una “escalada” tan grande; pero se llega a notar un poco la diferencia con la versión de PS4; además que ahora se tiene soporte completo con el DualSense (resistencia en gatillos y retroalimentación háptica).

The Last of Us Part II Remastered (Sony)

También se agregaron varios extras, como galerías tanto de los escenarios, como de personajes en sus modelos 3D y varios Detrás de Cámaras.

En este sentido se presentaron 3 niveles eliminados en The Last of Us Part II Remastered, los cuales se pueden jugar con comentarios de los creadores.

Aunque no duran más allá de 5 minutos y no se siente que aporten mucho más allá de una curiosidad de diseño para quienes gusten de la programación de videojuegos.

Otra cosa que tenemos en The Last of Us Part II Remastered es un modo separado para tocar la guitarra; ahora en lugar de llegar a esta parte en la campaña, puedes crear tus melodías de manera independiente.

The Last of Us Part II Remastered (Sony)

También se agregaron modificadores para que experimentes la campaña con algunas opciones extra o ventajas que te harán más fácil tu camino.

Finalmente tenemos un modo “speedrun” en el que te retan a recorrer el juego en el menor tiempo posible.

Si bien todos estos agregados generales son bien recibidos; en realidad no se siente que cambien mucho el título base.

¿Cómo es el modo Sin Retorno de The Last of Us Part II Remastered?

El que sí puede ser un diferencial en The Last of Us Part II Remastered es el modo Sin Retorno, el cual sí entrega una experiencia extra al título original.

De hecho Sin Retorno bien podría ser un juego separado de The Last of Us Part II Remastered, pues tiene todos los argumentos para ello.

Aquí eliges a un personaje del juego con el que te enfrentarás a una serie de escenarios donde deberás de sobrevivir a oleadas de enemigos.

Si logras llegar hasta el jefe final, conseguirás una serie de recompensas permanentes que te ayudarán en tu siguiente partida; además de que podrás desbloquear nuevos personajes y modificadores.

The Last of Us Part II Remastered (Sony)

A mencionar que cada personaje tiene sus propias características que si bien son sutiles, al momento de jugar se notan las particularidades.

No sólo eso, Sin Retorno también ofrece una serie de retos para probar tus habilidades; desde peleas en contra de jefes poderosos hastas escenarios contrarreloj.

Además de que cada que mueres pierdes tu avance y regresas al inicio, sumado que los escenarios se dan de manera aleatoria, hace de este un modo bastante adictivo.

De hecho no dudamos que pases más tiempo en Sin Retorno que en la campaña de The Last of Us Part II Remastered.

The Last of Us Part II Remastered (Sony)

Por si esto no fuera suficiente, parece que habrá elementos temáticos en el modo cada cierto tiempo, pues cuando jugamos nuestra base contaba con adornos navideños.

Esperemos que esto se vea reflejado también en el contenido del modo y no sólo en algo estético.

¿Vale la pena The Last of Us Part II Remastered?

En general, fuera de Sin Retorno, The Last of Us Part II Remastered hace muy poco para apagar las críticas sobre su existencia y el estancamiento de Naughty Dog y PlayStation con esta franquicia.

Los agregados generales de The Last of Us Part II Remastered, incluyendo las mejoras estéticas y soporte de DualSense, bien se pudieron incluir como una actualización gratuita al juego en PS5.

Mientras que Sin Retorno bien pudo ser un DLC de pago, pues es lo único que realmente se siente como un agregado fuerte a la remasterización.

Si bien se entiende a nivel empresarial la existencia de esta versión; desde la perspectiva del jugador hay pocos argumentos que justifiquen al juego tal y como se está ofreciendo al público.