Como parte de su estrategia de hace unos años, PlayStation nos trae un nuevo juego para PC, ni más ni menos que The Last of Us Part I.

Posiblemente aprovechando el impulso de la serie, The Last of Us Part I es uno de los juegos que los fans de la PC esperaban.

Sin embargo, el port no llega de la mejor manera posible, pues parece pensado para computadoras de última generación, haciendo a un lado al grueso del PC Gaming.

Pero dejemos de lado las introducciones y vayamos directamente a lo que es el juego.

The Last of Us Part I (Sony)

¿Qué tal está la versión para PC de The Last of Us Part I?

En esta ocasión nos saltaremos la parte de la historia de The Last of Us Part I, pues se trata del mismo juego que está en PS3, PS4 y PS5, además de que ya hubo una serie explicando todo.

Para empezar hay que instalar The Last of Us Part I. Son 77 Gb los que hay que descargar, el mínimo recomendado en Steam son 100 Gb.

Una vez instalado y nada más empezar el juego, éste comienza un proceso de compilación de shaders.

Éste proceso se realiza en segundo plano, sin embargo estará consumiendo recursos de procesador, por lo que no recomendamos empezar a jugar hasta que termine.

Habrá que dejarlo ahí un tiempo, depende de las capacidades de tu PC, pero puede ir desde media hora hasta 2 horas. Sí, bastante lento.

Sobre todo si lo comparamos con una consola en donde instalas (o actualizas) y juegas.

The Last of Us Part I (Sony)

Requisitos mínimos para The Last of Us Part I

Según Steam, para The Last of Us Part I necesitas:

100 Gb de espacio libre

Window 10 o superior

16 Gb de RAM

Procesador Ryzen 5 1500X o Intel Core i7 4770K

Tarjeta de video AMD RX 470, Radeon RX 6500 XT o bien Nvidia Geforce GTX 970 o GTX 1050 Ti

Efectivamente, con menos que ésto el juego será imposible de jugar The Last of Us Part I, pues consume bastante RAM, y recursos.

Probamos con una GTX 980Ti , que sería el equivalente a una GTX 1070, el juego va bastante bien, aunque con la configuración más baja para evitar sobrecalentamiento o uso excesivo del hardware.

La calidad que se pierde es mínima, ya que el juego está bien desarrollado para adaptarse sin perder jugabilidad o demasiado detalle gráfico.

No sin encontrar de pronto algún bajón de FPS, sobre todo cuando entras a nuevas áreas del juego.

The Last of Us Part I (Sony)

La maldición del día uno en The last of Us Part I

En su lanzamiento, la versión de PC de The Last of Us Part I generó bastantes malas experiencias en los usuarios, ya que el juego consumía excesiva memoria RAM y provocaba inestabilidad en el juego y sobre todo lentitud de carga.

Éste tema se reparó en un parche del día uno en The Last of Us Part I. Sin embargo, aún después de un segundo parche, los usuarios de la serie 30 de NVIDIA han experimentado crasheos del juego.

Así que aún teniendo una gráfica de generación más reciente, podrías no salvarte de algún buen disgusto.

The Last of Us Part I (Sony)

¿Se puede jugar The Last of Us Part I con ratón y teclado?

Puedes jugar con ratón y teclado The Last of Us Part I, o bien conectar un control de Xbox o PlayStation.

Dependerá un poco de tu experiencia y preferencia qué tanto te acomodes con uno u otro. El teclado está bien mapeado, las teclas más comunes te permiten acceder a las funciones de The Last of Us Part I.

Como bien sabemos, con el ratón no tenemos Asistencia de Apuntado, así que si no estás acostumbrado a shooters en PC, hay que practicar un poco para poder acertar los headshots tan necesarios en algunos momentos del juego.

The Last of Us Part I (Sony)

¿Vale la pena comprar The Last of Us Part I?

Antes de comprar The Last of Us Part I, te recomendamos revisar muy bien las especificaciones de tu equipo y sobre todo que cumplan con las características recomendadas.

The Last of Us Part I es exigente, pues es para la última generación de consolas. Asegúrate de tenerlo instalado en un SSD y contar sobre todo con tecnología de Ray Tracing.

Si cuentas con éste hardware o uno mejor, ya estás del otro lado. Podrás disfrutar el juego sin complicaciones ajustando la calidad a las características de tu PC.