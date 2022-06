SNK y ‘The King of Fighters XV’ siguen removiendo la nostalgia de los fans al anunciar el regreso del Team Awakened Orochi, o mejor conocidos en México como “Los Locos”.

El Team Awakened Orochi será el tercer equipo DLC para ‘The King of Fighters XV’, y el primero del “Team Pass 2″ que incluirá un cuarto combinado para el juego de peleas.

Los fas no tendrán que esperar mucho, pues el Team Awakened Orochi estará disponible en todas las plataformas de ‘The King of Fighters XV’ en agosto de 2022 .

Lamentablemente, el tráiler de anuncio del Team Awakened Orochi no muestra su gameplay, aunque si podemos ver un rediseño de los tres miembros de la tercia, comparado con su aspecto original.

Además de su clásico color violeta, el Team Awakened Orochi ahora porta unas capas, representando su estatus; además Shermie cambia su vestido de ‘The King of Fighters XV’, por su atuendo de 1997.

Esperamos que SNK libere un nuevo tráiler del Team Awakened Orochi en el futuro, donde podamos ver su estilo de pelea en ‘The King of Fighters XV’.

SNK también presentó ‘The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition’

La segunda mitad del tráiler del Team Awakened Orochi se alejó del contenido de ‘The King of Fighters XV’, dedicándose a presentar la edición definitiva de ‘The King of Fighters 98′.

‘The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition’, como es conocido este juego, ya está disponible para PS4, luego de pasar un buen rato como una exclusiva de la PC.

Esta versión de ‘The King of Fighters 98′ es una mejora del clásico de arcades de hace más de 20 años, que incluye entre otras cosas el rollback netcode, para una mayor estabilidad en el juego online.

The King of Fighters 98 (SNK)

Además, ‘The King of Fighters 98′ también se han agregado varios modos, como el “Modo Definitivo”, “Modo Desafío” y “Modo Práctica”; sin olvidar que sufrió varios cambios en su balance.

Por su parte, los lobbies en línea de ‘The King of Fighters 98′ ahora pueden acomodar hasta nueve jugadores y cuentan con un modo espectador.

De momento no se sabe si esta versión de ‘The King of Fighters 98′ estará disponible en otras consolas.