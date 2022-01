‘The Cuphead Show’ anuncia su fecha de estreno en Netflix (VIDEO)

‘The Cuphead Show’ anuncia su fecha de estreno en Netflix, con un nuevo tráiler donde podemos ver más de la historia y personajes de la serie.

‘The Cuphead Show’ llegará a Netflix el próximo 18 de febrero , es decir, en unas cuantas semanas; siendo una serie muy esperada por los fans del juego.

Asimismo este nuevo tráiler de ‘The Cuphead Show’ da a entender que el programa seguirá muy de cerca la historia planteada en el videojuego, sin alejarse mucho de la misma.

‘The Cuphead Show’ mostrará a los hermanos Cuphead y Mugman haciendo un trato con el Diablo por error, debido a eso ahora tendrán que pelear por sus almas con todos los secuaces del ser infernal.

‘The Cuphead Show’ presentará todos los escenarios que vimos en el juego, así como algunos extras, además de extender un poco la historia por motivos de formatos.

Eso sí, ‘The Cuphead Show’ mantendrá su estilo tipo “años 30″, con música, animación y humor muy parecido a las caricaturas de aquella época.

‘The Cuphead Show’ no mostrará nada del DLC del juego

Por lo que podemos ver en el tráiler, ‘The Cuphead Show’ se limitará a la historia base del juego original, dejando de lado lo que veremos en el DLC ‘The Delicious Last Course’.

Esto es entendible, pues la gente de Studio MDHR estaría tratando de evitar spoilers en ‘The Cuphead Show’ del próximo contenido que veremos en el juego.

Sin embargo, el que ‘The Cuphead Show’ no muestre nada de ‘The Delicious Last Course’ sería algo positivo al final del día.

De tener éxito ‘The Cuphead Show’, bien podríamos tener una segunda temporada de la serie basada en el DLC ‘The Delicious Last Course’, el cual integra un escenario nuevo al juego.

Además por lo que vimos en el tráiler de ‘The Delicious Last Course’, contará con su propia historia que ya involucrará activamente a Ms. Chalice, quien también estará en ‘The Cuphead Show’.

Habrá que estar atentos a cualquier actualización de ‘The Cuphead Show’ por parte de Netflix o Studio MDHR.

Con información de Netflix.