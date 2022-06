‘The Boys’ ha hecho mucha promoción acerca del sexto capítulo de su tercera temporada, el cual adaptará uno de los arcos más polémicos del cómic original; Herogasm.

En el cómic ‘The Boys’ de Garth Ennis y Darick Robertson, Herogasm es el nombre de una mini-historia de 6 tomos el cual muestra las “vacaciones de los superhéroes”.

Cada año, los superhéroes principales de ‘The Boys’ anuncian al público que tienen que salir del planeta para ir a una misión en otra galaxia; sin embargo, esto es una mentira.

Herogasm de The Boys (Dynamite)

Los superhéroes se van un fin de semana a una isla privada donde los medios y gente regular no tienen acceso, todo para tener una fiesta de varios días conocida como “Herogasm”.

Aquí héroes y heroínas de ‘The Boys’ sacan a relucir todas sus depravaciones en jornadas sexuales maratónicas, además de estar en constante abuso del alcohol y drogas diversas.

Héroes y heroínas tienen relaciones entre sí, o bien, con trabajadoras sexuales que son contratadas por la misma Vought para satisfacer las parafilias de los seres superpoderosos.

Herogasm revela varios puntos importantes para la trama de ‘The Boys’

Más allá de lo explícito que resulta Herogasm en todas sus escenas, este mini-arco también hace varias revelaciones importantes sobre la trama del cómic de ‘The Boys’.

En Herogasm se confirma que The Seven tuvieron que ver con la destrucción del Puente de Brooklyn, al redirigir un avión que no pudieron salvar debido a que Homelander mató por error a la tripulación.

Asimismo, Herogasm muestra el inicio de la traición de Homelander, pues es durante esta fiesta que el héroe derriba otro avión que pasaba por la isla donde se llevaba a cabo el evento.

Herogasm de The Boys (Dynamite)

Esto pone en predicamentos a Vought para el resto de ‘The Boys’, pues Homelander poco a poco va tomando conciencia de su papel en la sociedad, concluyendo que no desea recibir más órdenes.

Obviamente Butcher y su equipo también se ven involucrados en Herogasm, aunque no de manera directa, pues ellos se dedican a espiar todo lo que hacen los héroes y heroínas.

Metiéndose también en problemas debido a que Hughie es descubierto, por lo que tienen que matar a uno de los involucrados en Herogasm.

El capítulo de Herogasm de ‘The Boys’ se estrenará el 24 de junio de 2022 a las 2:00 AM en Prime Video.