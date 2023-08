Como recordarán, Hayao Miyazaki de 82 años estaba trabajando en una última película, la cuar tardó años en completar; bueno está ya se estrenó en Japón y salieron sus primeras fotos.

The Boy and the Heron es el nombre de esta nueva película de Hayao Miyazaki, la cual está basada en el libro “¿Cómo vives?” de Genzaburo Yoshino.

Las primeras fotosnos muestran a los protagonistas del filme sin mucho contexto, podemos ver a un joven, una niña, dos adultos y una garza, que sería clave en el desarrollo de la historia.

Todo con el estilo estético que ha hecho único al legendario Studio Ghibli y Hayao Miyazaki.

The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli)

¿Por qué la película de Hayao Miyazaki no ha tenido promoción salvo las fotos?

Algo curioso de The Boy and the Heron, es que Studio Ghibli no promocionó la película de Hayao Miyazaki a pesar de su estreno en Japón, más allá de estas fotos que salen hasta ahora.

La excusa de Studio Ghibli era que, al ser una película de Hayao Miyazaki, eso era suficiente para que el público la fuera a ver al cine, no necesitan tráiler, giras promocionales o muchos pósters.

Si bien el director se mostró un poco preocupado por esta estrategia del estudio, al final parece que funcionó, pues el filme es un éxito en su país de origen.

Recibiendo muy buenos comentarios de la crítica y los espectadores, contrario a lo que sucedió con Se Levanta el Viento de 2013, que tuvo una recepción y taquilla mixta.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Hayao Miyazaki en México?

Con el estreno de The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki en Japón, y la salida de las primeras fotos, muchos fans preguntan cuándo llegará a México.

De momento la película de Hayao Miyazaki está programada a salir sólo en festivales de fin de año; ninguno que se desarrolle en México hasta donde se ha reportado.

Su primera exhibición internacional será en septiembre, en los festivales de Toronto, Nueva York y San Sebastián.

Poco a poco se irán anunciando más fechas y festivales. Es posible que después de esta gira, la película tenga un recorrido en salas tradicionales de todo el mundo.

Estaremos al pendiente si hay más información.

Con información de Fandango, Discussing Film y Studio Ghibli.