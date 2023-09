Al fin se ha revelado el primer tráiler de The Boy and the Heron, la misteriosa y última película de Hayao Miyazaki.

Tras el secretismo que ha tenido la última película del genio detrás de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki -de 82 años de edad- al fin se tiene su primer tráiler.

Por lo que en el tráiler de tan solo 1 minuto con 11 segundos, Hayao Miyazaki reafirma porque se ha consagrado como uno de los mejores en su ámbito de la animación cinematográfica.

Según, la sinopsis oficial de The Boy and the Heron, la misteriosa y última película de Hayao Miyazaki, la trama se centrara en un “niño llamado Mahito cuya madre murió durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial”.

Momento en el cual “Mahito conoce a una extraña garza parlante le promete que podrá volver a su madre, lo que hará que el niño se meta de lleno en una aventura a través de un mundo de fantasía para intentar recuperarla”.

¿Cuándo se estrenará The Boy and the Heron, la misteriosa y última película de Hayao Miyazaki?

Por el momento, The Boy and the Heron, la misteriosa y última película de Hayao Miyazaki tiene su estreno programado para Estados Unidos y Canadá.

Por lo que se espera que llegue a los cines de América del Norte el próximo 8 de diciembre de 2023.

Sin embargo, se prevé que el estreno de The Boy and the Heron en México sea simultáneo en esta misma fecha, así como en países de Latinoamérica.

Aquí estaremos actualizando la información del estreno a todos los fans de las obras de Hayao Miyazaki.