‘The Batman’ lanzará su galleta edición especial (VIDEO)

‘The Batman’ lanzará su galleta edición especial; Warner Bros. anunció su alianza con Oreo para darle vida a esta versión de la popular golosina.

En el tráiler promocional de las galletas se puede ver como la silueta de ‘The Batman’ adornará la cubierta de las galletas, mientras que la crema del interior tendrá el símbolo del Acertijo.

Junto con esto, el empaque tendrá un decorado especial con motivo de ‘The Batman’; a diferencia de otras ediciones especiales, estas galletas se venderán en versiones individuales.

De momento no se ha revelado el precio de las galletas de ‘The Batman’, no si contará con versión en empaque grande, como las de ‘Pokémon’ o ‘Game of Thrones’.

Asimismo, tampoco se sabe cuándo estarán disponibles las galletas de ‘The Batman’, aunque lo más seguro es que se lancen cuando la película se estrene en cines en las distintas regiones.

‘The Batman’ se estrenará en marzo de 2022, primero en cines y unas semanas después llegará a HBO Max en todo el mundo.

¿Las galletas de ‘The Batman’ llegarán a México?

Ahora bien, ante este anuncio la pregunta es si las galletas de ‘The Batman’ llegarán a México, pues van varias ocasiones en que estas promociones no tocan nuestro país.

De hecho las galletas de ‘Pokémon’ y ‘Game of Thrones’ jamás pisaron suelo mexicano, de ahí que fans tengan la duda sobre las Oreo de ‘The Batman’.

Hasta donde reveló Warner Bros., las galletas de ‘The Batman’ estarán disponibles en varios mercados del mundo; aunque no hizo ninguna especificación al respecto.

Oreo The Batman (Oreo)

Por su parte Oreo México no ha emitido una declaración el respecto de este anuncio, por lo que todo queda en incógnita hasta que no se dé información oficial de alguna parte.

Mucha gente ha señalado que es una burla que las galletas edición especial por lo general nunca lleguen a territorios fuera de Estados Unidos, pues esto se presenta a la reventa y especulación con algo que no debería de ser.

Para muestras, las galletas de ‘Pokémon’ se llegaron a vender en la reventa hasta en 200 mil pesos; si las de ‘The Batman’ no son liberadas, es probable que suceda lo mismo.

Con información de Gamespot.