Haciendo oficial el cambio de nombre de Level Up Latam a UP N’ Beyond, Tencent dio a conocer su llegada oficial a México.

Si bien Level Up Latam, ahora UP N’ Beyond, ya tenía un año de presencia en México, así como 18 en el resto de América Latina; no se había hecho un anuncio oficial acerca de su inicio de operaciones.

De acuerdo con lo revelado, a pesar del cambio de nombre, UP N’ Beyond sigue siendo una empresa de Tencent Games, y se encargará de dar servicio de publicación, marketing y distribución a empresas de juegos.

UP N' Beyond (UP N' Beyond/Tencent)

Junto con esto, se dio a conocer que UP N’ Beyond ya trabaja con varios de los juegos insignia de Tencent, que incluyen: ‘PUBG MOBILE’, ‘Arena of Valor’ y ‘Smite’.

Además de que se tiene alianzas con obras de terceros ajenas a Tencent como ‘Avakin Life’, ‘Conqueror’s Blade’ y ‘The Elder Scrolls Online’, entre otros.

Actualmente Tencent y UP N’ Beyond están construyendo sus oficinas físicas en la Ciudad de México; las cuales, además de servir como lugar para establecer alianzas con desarrolladoras, tienen otro fin.

Pues se plantea tener un estudio dedicado a los esports para producir eventos y grabaciones dedicadas a la región, tanto local (México) como para América Latina.

¿Qué es lo que ofrecerán Tencent y UP N’ Beyond en México?

Con su llegada a México con Tencent y UP N’ Beyond se centrarán en establecer relaciones cercanas con las desarrolladoras que ya tengan presencia en México, así como con las que no estén directamente en el país.

Además de Tencent, que es la empresa madre, UP N’ Beyond ya cuenta con alianzas con Zenimax (parte de Bethesda) y Sony, en este caso no se aclaró si con PlayStation u otra división de la compañía.

UP N’ Beyond y Tencent buscan llevar todo el proceso de publicación de un título tanto a nivel local (México) como regional (América Latina), algo que hasta el momento no se había llevado a cabo.

Hype Games (UP N' Beyond/Tencent)

Parte de este proceso implica “Hype Games”, una plataforma de distribución de juegos de manera legal, la cual al momento cuenta con obras de PlayStation, NC Soft, Roblox y Steam.

Si bien se trata de un tercero, UP N’ Beyond, a través de Hype Games, busca darle localización a algunos aspectos olvidados de la distribución de juegos, como el tener todos sus productos en moneda local.

Finalmente UP N’ Beyond, señala que también ofrecerá producción de contenidos, como sería la elaboración de podcasts y transmisiones en vivo de torneos de esports.

Esto último ofreciendo su propia plataforma de distribución, sin depender de otros ya establecidos, asegurando un abanico de opciones a un escenario que carecía de estos.