Star Ocean: The Second Story R es un muy buen juego; pero más allá de eso, es una llamada de atención para la propia Square-Enix.

Lo que muestra Star Ocean: The Second Story R es que Square-Enix no ha perdido el toque en lo que mejor sabe hacer, y eso es los RPG de cualquier tipo.

Este es un remake hecho de manera excelente de un juego de hace 25 años; pero que se siente bastante actual en todos sus apartados.

Siendo una obra que bien puede colocarse como uno de los mejores del género en este 2023.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

¿De qué trata Star Ocean: The Second Story R?

Star Ocean: The Second Story R nos pone en un futuro distante, donde un joven soldado de nombre Claude se ve transportado hasta un planeta lejano.

Ahí conocerá a Rena, una joven con poderes; y la leyenda del “Héroe” que salvará dicho mundo de un Cataclismo provocado por un asteroide misterioso.

Aunque al principio Claude niega ser un héroe, acepta investigar el asteroide, pues podría ser la única forma en que podría regresar a la Tierra.

Si bien esa es la “historia base”, la realidad es que el juego tiene dos tramas principales, depediendo del personaje que elijas al inicio de la obra.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Pues en la otra trama es Rena la que toma el rol protagónico; aunque se mantiene el objetivo de evitar el cataclismo con Claude, en esta vertiente, el origen desconocido de la joven es el tema central.

Ambas tramas de Star Ocean: The Second Story R están muy bien planteadas y se complementa la una a la otra, al ser dos puntos de vista de la misma historia.

Sin mencionar que le da un gran valor de rejuego, pues después de terminar la historia de uno, puedes pasarte a ver lo que sucede con la otra y viceversa.

Aunque se puede decir que no se aleja mucho de los clichés del género, en realidad toda la trama completa del título funciona bastante bien y te mantiene entretenido todo el tiempo.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Sin olvidar que tendrás un elenco de diversos personajes, los cuales también aportan a enriquecer este mundo con su historia personal y su carisma.

¿Cómo se juega Star Ocean: The Second Story R?

Star Ocean: The Second Story R es un juego con un gameplay bastante amplio. En un inicio se podría decir que es un RPG de acción clásico, pero esa es solo una parte de lo que ofrece.

Empecemos por las batallas de Star Ocean: The Second Story R; aquí tú manejas a un personaje, mientras los otros atacan en automático; mediante un botón puedes decidir si quieres que tus compañeros sean ofensivos, defensivos o de soporte.

Además de que podrás optar por formaciones especiales para afrontar las batallas, algunas especializadas en ataque total, otras a la defensa o híbridras protegiendo sanadores.

Por tu parte, te podrás mover de manera libre en los escenarios, atacar con un botón, esquivar con otro y usar tus habilidades con otros dos.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Debes de saber combinar muy bien todo esto, pues el atacar de manera continua sin estrategia te llevará a perder irremediablemente, tienes que saber cuando golpear, esquivar o lanzar un ataque especial.

Cada que derrotes enemigos podrás juntar un medidor de bonus, con hasta tres niveles, que te dará algunas ventajas en combate, desde más defensa, hasta ataques más fuertes.

Ahora bien, puedes potenciar esto con tus habilidades pasivas, las cuales puedes activar usando los puntos que recibes en batalla; estas opciones sirven para bloquear de manera automática o hacer esquivas perfectas, por ejemplo.

Ya que hablamos de la personalización, además de las habilidades pasivas, también puedes mejorar ciertos atributos personales, los cuales a su vez desbloquean lo que podemos llamar “trabajos”.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Pero estos “trabajos” de Star Ocean: The Second Story R son diferentes a los de otros RPG, pues no cambiarán la clase del personaje; sirven para que tu puedas hacer cosas como pescar, modificar armamento e incluso recibir más experiencia en batalla.

Todos los personajes tendrán acceso a los mismos trabajos; pero algunos se desempeñarán mejor en estos que otros, aunque al final todos llegarán al mismo nivel de maestría.

Otra cosa a mencionar de los personajes de Star Ocean: The Second Story R, es que podrás mejorar la relación entre ellos, esto mediante diversas acciones en el juego; si mejoras el nivel de amistad, habrá un aumento en la química de tu equipo, entre otras cosas.

De hecho algunos de los guerreros se sumarán a tu empresa, en misiones secundarias que puedes obviar si así lo deseas, lo que le da cierta flexibilidad al juego.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

¿Quieres más? Bueno, el juego también tiene una serie de retos que puedes completar, los cuales tomas en las oficinas de correos de los pueblos.

Estos retos son simples, como matar a “X” cantidad de enemigos o llenar una de las listas en de fabricación en algunos de los trabajos; si los completas recibirás ítems y dinero.

Aún no hablamos de la exploración en Star Ocean: The Second Story R, pues eres libre de ir a donde quieras, no importa que el mapa te marque el punto de interés.

En realidad no hay impedimiento para explorar la zona que quieras, más allá de encontrarte enemigos poderosos; aunque los puedes evitar porque siempre se muestran en pantalla.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Eso sí, ten cuidado de que no se junten varios, pues se desatará una cadena donde tendrás que una pelea tras otra sin descanso; que te puede dar una gran cantidad de experiencia; pero al mismo tiempo sería mortal para tu equipo.

Como puedes ver, por opciones de juego Star Ocean: The Second Story R tiene para mantenerte entretenido por horas.

¿Cómo se ve Star Ocean: The Second Story R?

Star Ocean: The Second Story R no es el tradicional 2D HD que ha manejado Square-Enix en sus otros títulos de corte “clásico”.

En Star Ocean: The Second Story R se rehizo toda la parte gráfica combinando entornos 3D completos, con los personajes en 2D pixeleados; respetando la esencia del juego original de 1998.

Esto le da un apartado artístico muy especial, que deleita a los ojos desde la misma secuencia de introducción, la cual parece más un título AAA que un remake de medio cartel.

Todo se ve excelente, desde las ciudades hasta las fuentes de luz, los efectos visuales y demás; sin lugar a dudas es el juego estilo clásico mejor trabajado de Square-Enix.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Eso también va para el audio, de entrada la música de Star Ocean: The Second Story R es excelente, con muy buenas melodías acordes a los entornos y situaciones (aunque si hay un par que están fuera de lugar).

Hay que decir que se incluyó la opción de cambiar la música por la banda sonora original, algo que los veteranos agradecerán bastante.

Por su parte, las voces están bien a secas; cuentan con audio en inglés y japonés. Actores y actrices de ambas versiones le dieron un toque especial a los personajes.

Aunque lo más puristas preferirán el audio en japonés por ser el original, el cual sí está más trabajado.

Star Ocean: The Second Story R (Square-Enix)

Eso sí, no cuenta con subtítulos en español, tendrás que aventarte todo el juego con textos en inglés; algo que podría ser algo malo para ciertos jugadores.

¿Star Ocean: The Second Story R vale la pena?

Star Ocean: The Second Story R es totalmente recomendable para los fans de los RPG, sobretodo aquellos que les gustan las experiencias de la vieja escuela.

Fuera de su inicio un poco lento y que no tiene subtítulos al español, en realidad no hay muchos reclamos para Star Ocean: The Second Story R.

Como otros juegos que ha lanzado Square-Enix últimamente en este estilo, se trata de una obra muy bien trabajada que te entregará varias horas de diversión.

Te recordará a la buena época de Square-Enix, que ahí sigue, enterrada entre malas ideas de NFT, juegos como servicio, licencias caras y juegos de acción experimentales.