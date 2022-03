‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ es una gran introducción al extenso mundo de “SAO” (RESEÑA)

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ es una gran introducción al extenso mundo de “SAO”, al tener un gran tratamiento de una saga bastante polémica.

Y es que algunos consideran la franquicia madre de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ la mejor historia y otros creen que es lo peor del género.

Aún así no cabe duda que “SAO” es un referente para todos y su marca no deja de crecer, ya sea en manga, anime, videojuegos, o películas, como es el caso de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Nigh (Sony/Funimation)

Y ahora ese fenómeno llega a Latinoamérica con ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, la historia de cómo comenzó todo; pero desde otra perspectiva, dándonos un panorama más completo y detallado.

Así que más que expandir la trama, ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ nos entrega una nueva forma de entender la historia que ya ha sido contada desde hace varios años.

Siendo ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ la mejor manera de entender “SAO”, incluso superando su serie original.

¿De qué trata ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’?

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ comienza con Asuna, una chica de clase acomodada de Japón, la cual una tarde se topa con Misumi, con quien comparte su gusto por los videojuegos.

Ambas se introducen en el mundo de ‘Sword Art Online’, juego de realidad virtual muy famoso y que recién fue lanzado; y donde se desarrollará toda la historia.

Si bien Asuna no tiene problemas en general, las cosas se complican cuando tiene que desconectarse; pero el sistema del juego se lo impide, dejando su conciencia atrapada en el mundo virtual.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (Funimation)

En ese momento una figura encapuchada se aparece frente a todos los jugadores y les advierte que están encerrados, la única forma de salir es terminar el juego; pero si el jugador es desconectado o muere en batalla, también morirá en el mundo real.

Ahora Asuna y Misumi tendrán que aprender a pelear, vencer y sobrevivir en este mundo de fantasía sin ser derrotadas, dando inicio a ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’.

La historia en general de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, le da un respiro a la primera saga ya que se nota la experiencia ganada por el escritor a través de los años.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (Funimation)

Que ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ nos muestre la trama desde la óptica de la coprotagonista, da oportunidad de ver más el mundo de “SAO” y cómo afecta a diferentes personajes.

Además ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, ahonda más en uno de los personajes más queridos y apreciados de la saga, revelando su origen y desarrollo hasta el momento en que se presenta ante Kirito.

¿Cómo se ve ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’?

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ fue realizada por A-1 Pictures, la cual se ha encargado de toda la saga de “SAO”, esto se nota por el buen trabajo que han hecho.

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ logra replicar escenas de hace 10 años con mucha mejor calidad; aunque de igual forma no llega al nivel de otros estudios, sin la animación es de gran calidad.

Los fans disfrutarán del dibujo de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ en la pantalla grande, donde todo reluce aún más, incluso en las escenas de pelea, sin perder calidad.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (Funimation)

La banda sonora de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, vuelve a estar a la altura, trayéndonos melodías clásicas, junto a nuevas canciones que de igual forma cumplen y probablemente se vuelvan icónicas.

A señalar que ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ nos fue presentada en su idioma original con subtítulos en español; es decir, el audio estaba en japonés.

En ese sentido, las voces de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ son muy buenas, pues repiten a actores y actrices las primeras entregas, quienes mantienen el toque de sus personajes.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (Funimation)

Todo esto hace que ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ se sienta como una novedad, envuelta en un halo de nostalgia.

¿Vale la pena ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’?

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ es muy disfrutable de principio a fin, al ser una película de introducción no es necesario conocer del mundo de “SAO” antes de verla.

Aunque si viste la primera temporada, ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ te agradará por las referencias al anime original, desde la perspectiva de Asuna.

Una cosa que debemos señalar es que ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ sólo abarca el primer arco de la serie de hace 10 años, dejando en suspenso el resto de la trama.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (Funimation)

Si bien esto no es impedimento para fans de “SAO”, los que conocerán la franquicia por ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, sentirán que la historia está incompleta.

No sabemos si habrá una segunda parte de ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’, o la productora dejará el filme en una entrega única.

‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ es sin duda un gran reboot de la franquicia que arreglando algunos problemas de narrativa que tuvo la primera versión.

Si te interesa conocer la franquicia o te gusta la temática de videojuegos, ‘Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night’ es tu oportunidad para entrar en este mundo.