‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ sería retrasado hasta 2023; esto de acuerdo con un reporte de Bloomberg, el cual señala que Warner Bros. y Rocksteady habrían tomado la decisión.

Según el artículo, la confirmación vendría de gente relacionada al desarrollo de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, quienes mencionan que todas las partes estuvieron de acuerdo con esto.

No se menciona específicamente el por qué ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ se retrasaría; sin embargo, bien podría deberse a la pandemia de Covid-19.

Suicide Squad: Kill the Justice League (Warner Bros. Games)

Recordemos que los tiempos de desarrollo se han visto incrementados por culpa del Covid-19, lo cual habría afectado a ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

Hay que mencionar que de momento no hay ningún anuncio oficial por parte de los responsables de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’; no obstante, ha varios indicios de la veracidad de la información.

Tal vez el más destacado es que el propio Jason Kilar, director general de Warner Media, señaló que los juegos que tienen planeados para este 2022 son ‘Hogwarts Legacy’ y ‘Gotham Knights’, dejando de lado a ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ fue anunciado en 2020

‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ es uno de los juegos que más ha llamado la atención con respecto al universo DC desde su anunció en 2020.

Más aún porque ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ es desarrollado por Rocksteady, responsables de la saga de ‘Batman Arkham’ y que no han lanzado un título desde hace 7 años.

En 2021, luego de no tener noticias en más de un año, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ mostró su primer gameplay al público, dejando una buena impresión en general.

Además en ese momento se anunció la llegada de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ para este 2022, junto a ‘Gotham Knights’, otro esperado título de DC Comics.

Aunque ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ parecía ir por buen camino, todo indica que hubo algunos problemas de último minuto que no se podrán resolver en tiempo.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada al estado de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

Con información de Bloomberg.