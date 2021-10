¿El Escuadrón Suicida puede matar a la Liga de la Justicia en ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’? El nuevo tráiler del juego no muestra un combate justo.

Y es que el Escuadrón Suicida se ha enfrentado varias veces a la Liga de la Justicia, más allá de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

Por lo pronto ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ no le da muchas esperanzas a un Escuadrón Suicida compuesto de humanos y un tiburón, contra los dioses de la Liga de la Justicia.

Si somos realistas Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot y King Shark no tendrían mucha oportunidad con una Liga de la Justicia dispuesta a matar a sus enemigos.

Superman sólo podría acabar con el Escuadrón Suicida, esto se ha visto en historias como ‘Injustice’ y no hay nada que indique que no pueda pasar lo contrario en ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

Habrá que ver cómo se justifica el que el Escuadrón Suicida pueda derrotar (ya no matar siquiera) a la Liga de la Justicia, sino ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ será un juego muy corto.

¿Por qué el Escuadrón Suicida quiere matar a al Liga de la Justicia en ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’?

¿Por qué el Escuadrón Suicida quiere matar a al Liga de la Justicia en ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’? Todo indica a que se debe a la intervención de Brainiac.

El nuevo tráiler de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ indica que la Liga de la Justicia está siendo controlada por Brainiac, quien ha llegado a invadir la Tierra.

El Escuadrón Suicida parece ser el último bastión de la humanidad ante el villano principal de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’.

El Escuadrón Suicida en Suicide Squad: Kill the Justice League (Warner Bros. Games)

Más que querer, Amanda Waller le ha ordenado al Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia de lo contrario ella les hará estallar la cabeza.

Además hay que mencionar que Amanda Waller siempre ha querido eliminar de una u otra manera a la Liga de la Justicia; ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ sería su gran oportunidad.

Más de esto lo descubriremos cuando ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ este disponible en algún punto de 2022.

Con información de Warner Bros. Games.