State of Play: Todos los anuncios de la presentación de PlayStation

PlayStation se ha hecho presente con una nueva edición del State of Play este 8 de julio de 2021.

Si bien no pudimos disfrutar de sus exclusivas de estudios internos, el State of Play de PlayStation nos mostró algunos juegos interesantes que llegarán a PS5 y PS4.

Si bien ‘ Deathloop ’ se llevó toda la atención, también vimos una que otra cosa que vale la pena mencionar. Aquí tienes todos los anuncios.

Moss Book II

‘ Moss Book II ’ inicio el State of Play con un nuevo tráiler y anunciando su llegada al PSVR.

Tribes of Midgard

‘ Tribes of Midgard ’ presentó su contenido post-lanzamiento en el State of Play, conocido como ‘The Wolf Saga’.

Hunter’s Arena Legends

‘ Hunter’s Arena Legends ’ tuvo una pequeña participación en el State of Play con su nueva actualización y anunciando su llegada a PS5 y PS4.

Sifu

‘Sifu’ mostró su nuevo tráiler de gameplay en State of Play, además de anunciar su ventana de lanzamiento.

Jett: The Far Shore

‘ Jett: The Far Shore ’ también presentó su tráiler de gameplay en el State of Play de PlayStation.

Demon Slayer

El juego de ‘ Demon Slayer ’ llegará a occidente y su primer tráiler localizado se presentó en el State of Play.

Lost Judgement

‘Lost Judgement ’ se hizo presente en el State of Play con un tráiler y anunciando su fecha de lanzamiento.

Death Stranding Director’s Cut

‘ Death Stranding Director’s Cut ’ mostró sus novedades además de anunciar que saldrá el 24 de septiembre en PS5.

Deathloop