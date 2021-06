PlayStation: Regalarán ‘Call of Duty: Black Ops 4′ en julio

Es turno de ver los juegos gratis que nos tiene preparados PlayStation para el mes de julio de 2021; en total serán 3 títulos, 2 de ellos muy interesantes.

Destaca sobretodo ‘Call of Duty: Black Ops 4′, antepasado juego de la franquicia que tuvo un gran éxito durante en PlayStation y otras plataformas.

Se podrá descargar para PS4 y PS5, esta última versión gracias a la retrocompatibilidad que tiene la consolas de nueva generación de Sony.

Juegos Gratis PlayStation (Sony)

‘Call of Duty: Black Ops 4′ provocó un poco de polémica en su lanzamiento, pues el juego omite por completo la campaña de un solo jugador.

En su lugar todos sus modos son online y uno que otro offline, a manera de tutorial de cada uno de los agentes disponibles.

Esto no gusto a todos los jugadores; no obstante, ‘Call of Duty: Black Ops 4′ tuvo ventas sobresalientes, incluida su versión de PlayStation.

¿Cuáles son los otros juegos que regalará PlayStation en julio?

Además de ‘Call of Duty: Black Ops 4′, PlayStation también estará regalando ‘A Plague Tale: Innocence’ y ‘WWE 2K Battlegrounds’.

A diferencia de ‘Call of Duty: Black Ops 4′, los juegos mencionados no son tan requeridos por los jugadores de PlayStation, aún así vale la pena revisarlos.

Sobretodo ‘A Plague Tale: Innocence’, pues es una recreación interactiva de lo que fue la Peste Negra en la Edad Media, así como la Santa Inquisición.

A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio)

Por su parte ‘WWE 2K Battlegrounds’ es una versión arcade del deporte/espectáculo de la WWE, la cual ha sido muy bien recibida por los fans.

‘A Plague Tale: Innocence’ estará gratis sólo en PS5, mientras que ‘WWE 2K Battlegrounds’ estará tanto en PS4 como en PS5 por la retrocompatibilidad.

Podrás descargar todos estos juegos a partir del 6 de julio, sí y sólo sí cuentas con una suscripción a PS Plus, de lo contrario tendrás que pagar precio completo.

Con información de PlayStation.