Como se prometió, PlayStation presentó la primera edición del State of Play 2023 de este año, que vino nutrida de una buena cantidad de anuncios.

PlayStation presentó 5 nuevos juegos del PS VR2, más personajes de Street Fighter 6, y un impresionante gameplay de Resident Evil 4 Remake.

Lo que más llamó la atención fue todo lo referente a Suicide Squad: Kill the Justice League, uno de los juegos más esperados del año, el cual ya tiene fecha de lanzamiento.

Aquí te dejamos con todas las novedades y lanzamientos del State of Play 2023.

Suicide Squad: Kill the Justice League en el State of Play 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League cerró el State of Play 2023 como se esperaba, presentando un nuevo tráiler con gameplay.

Además se dio a conocer que el juego recibirá mucho soporte después del lanzamiento, en forma de personajes, skins y una gran diversidad de contenido.

Finalmente, y lo que todos esperaban se tiene la fecha de lanzamiento; Suicide Squad: Kill the Justice League llegará el 26 de mayo de 2023 .

Resident Evil 4 Remake en el State of Play 2023

Otro que no podía faltar en el State of Play de 2023 era Resident Evil 4 Remake, el cual nos presentó una buena cantidad de gameplay y cinemáticas, así como el regreso del modo Mercenarios.

Resident Evil 4 Remake estará disponible el 24 de marzo de 2023.

Street Fighter 6 en el State of Play 2023

Capcom no podía faltar en el State of Play 2023, presentando 3 nuevos personajes para Street Fighter 6: Zangief, Cammy y la mexicana Lily, quien se une a la batalla en esta edición.

Street Fighter 6 estará disponible en junio de 2023.

Goodbye Volcano High en el State of Play 2023

Goodbye Volcano High es otro de los juegos independientes que se mostraron en el State of Play 2023; es un título de ritmo combinado con aventura gráfica.

Estará disponible el 15 de junio de 2023.

Humanity en el State of Play 2023

Humanity es un juego un tanto curioso de este State of Play 2023, pues parece que ser de acertijos donde controlamos a toda la humanidad.

Estará disponible en mayo de 2023.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS en el State of Play 2023

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS estuvo presente en el State of Play 2023, siendo el nuevo juego de peleas de la franquicia que une a las dos series principales.

No tiene fecha de estreno, sólo se sabe que llegará en 2023.

Wayfinder en el State of Play 2023

Wayfinder es otro de los juegos que se presentaron en el State of Play 2023, una especie de MMO de arena.

La beta se podrá jugar en exclusiva en el PS5 el próximo 28 de febrero de 2023.

Baldur’s Gate III en el State of Play 2023

El esperado Baldur’s Gate III se presentó en el State of Play 2023 con un nuevo tráiler cinemático para elevar más la expectativa.

Además anunció su fecha de estreno para el 31 de agosto de 2023 y reveló su Edición de Colección.

The Foglands en el State of Play 2023

The Foglands fue lo primero que se presentó en el State of Play 2023; se trata de un juego para PS VR2, el es del género de disparos en primera persona con temática del oeste.

No se dio una fecha de lanzamiento.

Green Hell VR en el State of Play 2023

El siguiente fue Green Hell VR en el State of Play 2023, como su nombre lo indica es uno juego para PS VR2, aunque este es de un corte más de supervivencia en una isla abandonada.

Estará disponible en algún punto de 2023.

Synapse en el State of Play 2023

Synapse fue el tercer juego para el PS VR2 que se presentó en el State of Play 2023; también es un juego de disparos en primera persona, aunque con un corte más de ciencia ficción y misterio.

De igual manera no se dio una fecha exacta de lanzamiento, aunque llegará en este año.

Journey to Foundation en el State of Play 2023

Siguiendo con los juegos de PS VR2 tenemos Journey to Foundation en presentarse en el State of Play 2023; otro juegos de disparos de ciencia ficción, aunque basado en la saga “Fundación” de Isaac Asimov.

Aquí se dio una ventana de lanzamiento, estará disponible en otoño de este 2023.

Before Your Eyes en el State of Play 2023

Before Your Eyes es el último juego del PS VR2 en anunciarse para este State of Play 2023; el cual rompe con la acción que veníamos viendo, en favor de una especie de simulador de vida (literalmente).

Estará disponible en este 2023, aunque tampoco tenemos una fecha exacta.

Destiny 2: Lightfall en el State of Play 2023

Deetiny 2: Lightfall llegó al State of Play 2023 con un nuevo tráiler cinemático, el cual nos presenta algo de la historia de esta nueva expansión del juego.

Además se confirma su fecha de lanzamiento para el 28 de febrero de 2023.

Tchia

Tchia es un juego de aventuras de corte independiente que se presentó en el State of Play 2023 el cual luce bastante interesante.

El juego estará disponible en PlayStation el 21 de marzo de 2023.