Luego de una gran campaña de anticipación, Sony por nos trajo el PlayStation VR2, su visor con el que pretende seguir experimentando con la realidad virtual.

A diferencia de la primera entrega, el PlayStation VR2 luce un mejor diseño y con toda una planeación estratégica detrás.

Sin embargo, también acarrea algunas polémicas, como el mantenerse exclusivo del PS5, no se retrocompatible con el primer VR y un precio más que ofensivo.

Nosotros ya pudimos darle una revisada a este nuevo dispositivo y a continuación te contaremos de nuestra experiencia.

PlayStation VR2 (Sony)

¿Cómo es el PlayStation VR2?

Lo primero que debemos de destacar del PlayStation VR2 es que es menos estorboso que su primera versión en todo sentido posible.

Con el PlayStation VR2 dile adiós a todos los cables y adaptadores que necesitabas en el PS4, ahora tienes una sola conexión que va del visor al PS5 y nada más.

De igual manera los controles con más ergonómicos que los incómodos PS Move, lo cual le suma bastante a la experiencia, pues ahora sí te metes más de lleno al juego.

En el caso del “casco”, este mantiene el diseño de diadema; pero redujo su tamaño considerablemente y es un poco más ligero; aún así mantiene ciertas cosas.

PlayStation VR2 (Sony)

Tal es el caso de las ruedas de ajuste para la cabeza y los lentes, además de los audífonos externos al mismo dispositivo que se deben de colocar en este (aunque viene incluídos).

Ahora bien, en cuanto a la tecnología, el PlayStation VR2 de verdad es un gran salto con respecto a su hermano mayor.

Los lentes están equipados con paneles LED HDR de 2000x2040 de resolución en cada ojo, con refresco de 90Hz a 120Hz en un campo de visión de 110º.

Además cuenta con cámaras montadas que rastrean los movimientos de manos y cabeza de manera automática, sin necesidad de depender de externos como la PS Camera.

PlayStation VR2 (Sony)

A esto, suma la tecnología de rastreo ocular (eye-tracking), la cual hace que el dispositivo literalmente siga tus ojos y te de una sensación similar a tu vista natural.

Enfocando y desenfocando elementos de manera natural; además de que puedes seleccionar ciertas cosas en la pantalla con sólo mirarlas, algo que bien implementado puede revolucionar la jugabilidad.

Finalmente debemos de agregar que Sony implementó la tecnología del DualSense en el PlayStation VR2, tanto en los mandos como en el visor.

Esto quiere decir que “sentirás” lo que haya en pantalla, tanto en tus manos como en la cabeza, sin olvidar que los controles también cuenta con resistencia en los gatillos.

PlayStation VR2 (Sony)

Hay que mencionar que en general, usar el visor de Sony es bastante cómodo; si bien hay mejores opciones, no resulta tan molesto como el primer VR.

En cuestiones de evolución y tecnología, el PlayStation VR2 sale muy bien parado.

¿Cuáles son los problemas del PlayStation VR2?

El PlayStation VR2 tiene algunos inconvenientes que vale la pena resaltar en este momento.

El primero es la batería de los controles del PlayStation VR2, la cual se agota con rapidez; y al ser un diseño diferente, no puedes dejar los mandos en la estación de carga del DualSense.

Esto afecta bastante la experiencia, pues tu juego se puede ver cortado a la mitad por el aviso de que los controles se están quedando sin energía.

Otra cosa a destacar son los juegos, pues el dispositivo aún no cuenta con una galería atractiva como tal.

PS VR2 (Sony)

Fuera de Horizon Call of the Mountain, no hay nada que justifique de momento el PlayStation VR2, además de que no poderse vincular con una PC corta mucho su potencial.

Si bien hay versiones VR2 de Moss Book II y Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, la experiencia realmente no es diferente a lo que ya tenemos en el PS4.

Y así llegamos al último “pero” que le podemos poner al PlayStation VR2, y eso es el precio. En México el dispositivo cuesta 16 mil pesos en su versión estándar y 17 mil con Horizon Call of the Mountain.

Si bien son precios “razonables” por la tecnología del dispositivo, la realidad es que de momento no hay nada que justifique su compra, y menos de la versión estándar que no trae juegos.

¿Vale la pena el PlayStation VR2?

Si eres un amante de la realidad virtual y de la división de videojuegos de Sony, el PlayStation VR2 es una compra obligada.

Estamos hablando de un dispositivo que mejora en todos sus aspectos al original, que cuenta con una gran tecnología y cuyo potencial es innegable.

No obstante, si este no es tu caso, en realidad hay pocas cosas que justifiquen pagar por lo menos 16 mil pesos por un PlayStation VR2.

La falta de juegos, el sistema cerrado y los inconvenientes de la batería se deben de tomar en cuenta también.

Si no tienes urgencia en meterte de lleno a la realidad virtual, recomendamos que esperes unos meses (o un año) para ver cómo evoluciona, y en una de esas, se ponga en un precio más competitivo.