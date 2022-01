‘Star Wars: The Old Republic’ presenta su nueva expansión ‘Legacy of the Sith’ (VIDEO)

‘Star Wars: The Old Republic’ presenta su nueva expansión ‘Legacy of the Sith’, con lo que se marca el inicio de la celebración por los 10 años del MMORPG.

En ‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’ mostrará los misterios detrás del plan definitivo del Sith renegado, Darth Malgus, villano del juego casi desde su lanzamiento.

Lo cual apunta que ‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’ cerrará el arco del personaje que se abrió hace una década y ha mantenido a los jugadores pendientes de la historia.

Como pueden ver, el tráiler de ‘Legacy of the Sith’ es puramente cinemático, por lo que no se sabe muy bien los posibles cambios al gameplay que integrará la expansión a ‘Star Wars: The Old Republic’.

Es probable que en los próximos días EA o Bioware den más detalles de ‘Legacy of the Sith’ y sus implicaciones con ‘Star Wars: The Old Republic.

‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’ será lanzado en PC el 15 de febrero de este 2022.

Los festejos por los 10 años de ‘Star Wars: The Old Republic’ se extenderán por todo el año

EA y Bioware también anunciaron que la celebración por el décimo aniversario de ‘Star Wars: The Old Republic’ se extenderá por todo 2022.

No dieron detalles de qué veremos en este cumpleaños de ‘Star Wars: The Old Republic’; pero se espera que haya algunos eventos especiales dentro del juego.

Asimismo, varios fans esperan que EA y Bioware hagan algunos ajustes a ‘Star Wars: The Old Republic’ que se llevan pidiendo desde hace un tiempo.

Por lo pronto se sabe que ‘Star Wars: The Old Republic’ recibirá nuevos estilos de combate y mejoras en los apartados de personalización de armas y habilidades.

En sus primeros años, ‘Star Wars: The Old Republic’ no fue muy bien recibido por los jugadores, de hecho se consideró un fracaso comparado con otros MMORPG del momento.

Sin embargo, EA y Bioware lograron rehacer el camino, convirtiendo a ‘Star Wars: The Old Republic’ en un buen juego que se ha sabido mantener en el gusto de la gente por 10 años.