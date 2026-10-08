Sony anunció la creación de Crunchyroll Storyworks, una nueva división de la plataforma de streaming, dedicada a adaptar nuevas historias al formato de anime.

La particularidad de Crunchyroll Storyworks, de acuerdo con Sony, es que se enfocará en adaptar historias internacionales tanto al anime, como al live action.

Crunchyroll (Especial)

Sony y Crunchyroll Storyworks harán adaptaciones al anime de historias internacionales

De acuerdo con Variety, el objetivo de Sony y Crunchyroll Storyworks, es estrechar la colaboración entre creadores japoneses y de corte internacional, para tener nuevas adaptaciones al anime y live action.

Crunchyroll Storyworks servirá no solo para potenciar la cartera de la marca, también para darle presencia global a la misma, así como a los creativos de Japón.

Debido al alcancen global que tiene actualmente el anime, fans de todo el mundo pidan nuevas y novedosas historias, de acuerdo con Asa Suehira, director de contenido de Crunchyroll.

No se mencionó mucho del aspecto live action; pero se cree que operará de la misma forma que con el anime, vinculando a directores japoneses con creadores de todo el mundo.

De momento no hay detalles de los primeros proyectos de esta nueva división, aunque se espera que se den a conocer en los próximos meses.

Crunchyroll (Crunchyroll)

Sony y Crunchyroll Storyworks protegerán la visión de los creadores de anime

Una duda acerca del anuncio de Crunchyroll Storyworks por parte de Sony, es si esto afectaría la esencia de las historias y el formato anime en general.

Al respecto el mismo Asa Suehira, mencionó que la intención con Crunchyroll Storyworks es proteger aquello que hace especial al anime, así como a las obras que se adaptarán.

El eje central de esta nueva división será mantener la visión creativa de los involucrados durante todo el proceso de desarrollo de los distintos proyectos.

Se buscará crear una sinergia donde se respetará lo que hace únicas a las historias, al mismo tiempo que se busca una nueva forma de acercar esas mismas al público.