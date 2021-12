Sia celebra el lanzamiento de ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’ con increíble video musical; un cover del clásico de Frank Sinatra, ' Fly Me To The Moon’.

Bajo el título ‘Sia - Fly Me to the Moon (Inspired by FINAL FANTASY XIV)’, Square-Enix y la cantante preparan el terreno para la llegada de la expansión ‘Endwalker’ el 7 de diciembre.

El vídeo musical de Sia y ‘Final Fantasy XIV: Enwalker’ rinde homenaje al crecimiento del juego a lo largo de sus ocho años de vida, además de marcar un nuevo inicio en el título.

Que Square-Enix haya elegido a Sia y ‘Fly Me To The Moon’ para el video de ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’ no es coincidencia, pues la estética de la artistas y estilo empatan muy bien con el juego.

Mientras que la canción de Frank Sinatra, ahora interpretada por Sia, hace clara alusión al concepto de ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’, que llevará a los jugadores a la Luna.

‘Sia - Fly Me to the Moon (Inspired by FINAL FANTASY XIV)’ se puede encontrar desde este 2 de diciembre en Spotify, iTunes, Amazon Music y otros servicios de distribución.

El video de Sia y ‘Final Fantasy XIV’ también celebra los 25 millones de usuarios del juego

Además de marcar el lanzamiento de ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’, la canción de Sia también celebra que el juego (previo al lanzamiento de su expansión), alcanzó los 25 millones de jugadores.

Esto es todo un logro tomando en cuenta que el título sólo está disponible en PlayStation y computadoras, además de que ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’ apenas está por salir.

Se espera que con el lanzamiento de ‘Final Fantasy XIV: Endwalker’, el juego logre sumar nuevos fans en todo el mundo.

Final Fantasy XIV: Endwalker (Square-Enix)

Esto es más impresionante si tomamos en cuenta que ‘Final Fantasy XIV’ originalmente fue muy mal recibido por el público y crítica, al grado que Square-Enix tuvo que rehacerlo por completo.

Luego de literalmente destruir su juego, Square-Enix lanzó ‘Final Fantasy XIV: A Realm Reborn’, el cual fue un éxito inmediato que perdura hasta este momento.