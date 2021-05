Kentaro Miura: Jugadores de ‘Final Fantasy XIV’ le rinden homenaje (VIDEO)

El mundo del anime y manga se vio sacudido por la repentina muerte de Kentaro Miura, creador de ‘Berserk’, a los 54 años; siendo un golpe para los fans.

Al enterarse de la muerte de Kentaro Miura, varios seguidores del mangaka y jugadores de ‘Final Fantasy XIV’ decidieron rendirle homenaje en el juego.

Decenas de fans cambiaron la clase de su personaje a Dark Knight, en referencia a Guts, protagonista de ‘Berserk’, y montaron guardia de honor.

También se pudo escuchar a bardos tocando música de la obra mencionada. Esto sucedió en Ul’dah y Limsa Lominsa, dentro del servidor Balmung.

Fue tal la cantidad de personas que se sumaron al homenaje a Kentaro Miura que por momentos se registraron problemas en ‘Final Fantasy XIV’.

Kentaro Miura murió el pasado 6 de mayo por razones desconocidas, aunque se presume que sufrió una disección aórtica.

Kentaro Miura fue muy cercano a los videojuegos

Aunque su principal medio de expresión fue el anime y manga, Kentaro Miura también fue muy cercano a los videojuegos.

Kentaro Miura colaboró directamente en el desarrollo de ‘Berserk and the Band of the Hawk’ y ‘Berserk Millennium Falcon Chapter’.

Además de colaborar en el juego móvil ‘Shin Megami Tensei Liberation Dx2′, basado en la popular saga RPG de Atlus.

Kentaro Miura FFXIV (@legposhi_)

Sin olvidar que su estética inspiró varios juegos de fantasía oscura medieval, tal es el caso de ‘Dark Souls’ de From Software y Bandai-Namco.

De igual manera ‘Final Fantasy XIV’ tomó ciertas referencias para algunas de sus locaciones y personajes de la obra de Kentaro Miura.

Aunque destacó por sus diseños oscuros, era muy versátil, pues también diseño ‘Gackpoid: Kamui Gakupo’, un grupo virtual de Vocaloid.

Descanse en paz, Kentaro Miura.

Con información de YouTube y Twitter.