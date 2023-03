Por fin se estrenó en México el Especial 1 de Attack on Titan Final Season The Final Chapters, la última parte del final de temporada de Shingeki no Kyojin

Attack on Titan Final Season The Final Chapters se estrenó en Japón a las 12:25 AM; sin embargo, tardó varias horas en llegar a México, algo que desesperó a los fans de Shingeki no Kyojin.

Afortunadamente, los seguidores en México de Attack on Titan ya pueden ver este primer especial desde las 5:00 PM a través de Crunchyroll.

De acuerdo con un comunicado de la plataforma, este primer especial del final de temporada de momento sólo se encuentra en japonés con subtítulos al español.

#ÚLTIMAHORA El retumbar... ha comenzado. ¡Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 YA ESTÁ DISPONIBLE en Crunchyroll!



⚔️ CONOCE MÁS: https://t.co/sEzNGUM3cS pic.twitter.com/JmpQhCh40n — Crunchyroll LATAM ✨ (@crunchyroll_la) March 3, 2023

¿Por qué Crunchyroll no tuvo de manera simultánea el final de temporada de Shingeki no Kyojin en México?

Aunque ya se puede ver el Especial 1 de Attack on Titan Final Season The Final Chapters, fans de Shingeki no Kyojin en México están molestos con Crunchyroll.

Esto debido a que Crunchyroll no tuvo el estreno simultáneo del final de temporada de Shingeki no Kyojin en México, siendo la primera vez que esto pasa.

Muchos esperaba el Especial 1 de Attack on Titan Final Season The Final Chapters desde la medianoche de este viernes 3 de marzo; sin embargo, este no se estrenó.

Esto no fue bien recibido, pues Crunchyroll promete estrenos simultáneos con su suscripción Premium, de ahí que varios usuarios no estén de acuerdo con el retraso.

La plataforma no dio una explicación al por qué el final de temporada de Shingeki no Kyojin no estuvo disponible.

Pero algunos señalan problemas de licencias con la televisora NHK de Japón.

Attack on Titan Final Season The Final Chapters (Kodansha)

¿Cuándo sale el Especial 2 del final de Shingeki no Kyojin?

El Especial 1 de Attack on Titan Final Season The Final Chapters, no es el desenlace como tal de Shingeki no Kyojin, es sólo la primera parte del final de temporada.

El Especial 2 de Attack on Titan Final Season The Final Chapters llegará hasta otoño de 2023 , aún sin una fecha confirmada.

Será hasta ese momento que por fin tendremos el final del anime de Shingeki no Kyojin.

Fans esperan que ese en realidad sea el último episodio de Attack on Titan, pues los realizadores llevan alargando el “final” por más de 3 años.

Attack on Titan (Kodansha)

Con información de Crunchyroll