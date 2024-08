Samy Rivers -de 26 años de edad- ganó un premio como streamer del año en los Esports Awards 2024 y la noticia le generó una ola de hate que no se esperaba tras años en la comunidad gamer.

Samy Rivers es una streamer mexicana que se ha posicionado como una de las más populares dentro de la comunidad de Twitch, lo que le ha valido millones de seguidores en la plataforma.

Su popularidad fue reconocida recientemente en los Esports Awards 2024, pero por desgracia para Samy Rivers su triunfo no fue bien recibido por parte de la comunidad más tóxica de Twitch.

Ya que la negatividad en su contra se vio llena de todo tipo de insultos y hasta amenazas de muerte, un acoso que ha perseguido a la streamer desde que le fue otorgado el premio.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que Samy Rivers habló respecto a la ola de hate que le ha llegado desde que ganó en los Esports Awards 2024.

La streamer del año denunció que el odio y acoso alcanzó niveles que jamás había esperado en los cuatro años que lleva dedicándose a subir contenido en Twitch.

Del mismo modo sentenció a todos aquellos que la han atacado injustificadamente, asegurando que no saben el daño que hacen al fomentar el odio en contra de una persona que no hizo nada.

Samy Rivers incluso señaló que durante años se ha mantenido fuera de la polémica, por lo que no entiende todo lo que se está diciendo en su contra.

Otra de las cosas que Samy Rivers mencionó fue que en los Esports Awards 2024 los fans fueron los que se encargaron de las votaciones a lo largo de las categorías.

Incluso mencionó en en semanas pasadas había pedido que no votaran por ella, pero que no podía hacer nada si incluso así sus fans salieron a votar a su favor.

Tras su publicación de denuncia los fans de Samy Rivers salieron a defenderla y a demostrarle nuevamente su apoyo tras la presente situación.

Defendiendo también el título de Samy Rivers como la streamer del año en los Esports Awards 2024.

los comentarios, mensajes en todas mis redes de odio y acoso y hasta amenazas de muerte que llevo recibiendo desde hace dias por otras comunidades no tiene sentido. no se por que cuando el odio es hacia mi , siempre es justificado. no soy una persona polemica, siempre evito…