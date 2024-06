El streamer y dueño del equipo Porcinos FC, Ibai Llanos, llamó la atención en redes sociales ya que fue visto en silla de ruedas en su regreso a España y aquí te contamos qué le pasó.

Ibai Llanos sorprendió a sus fans ahora que regresó a España pues el famoso streamer no se veía muy bien y preocupó a todos ya que circuló un video en redes sociales de él en silla de ruedas.

Y es que, el equipo de Ibai Llanos, el Porcinos FC, acaba de levantar el trofeo de la Kings World Cup e hizo historia convirtiéndose en el primer campeón del torneo sin perder ningún partido venciendo 5-3 al G3X.

“Gracias a todos tíos, no sabéis lo que hemos tenido que mamar para llegar hasta aquí, pero este pedazo de anillaco no me lo quita nadie. El millón de dólares que se llevan los chavales tampoco. Para algunos esto les va a resolver gran parte de su vida o al menos facilitársela” dijo Ibai Llanos tras ganar el mundial de la Kings League.

¿Qué le pasó a Ibai Llanos, dueño del Porcinos FC?

El dueño del equipo Porcinos FC, Ibai Llanos, se puso mal de salud ya que al llegar a España, fue visto en silla de ruedas en el aeropuerto y no dio ninguna declaración sobre lo que le pasó.

Sin embargo, se sabía que el streamer había ingresado a un hospital en México ya que se encontraba de viaje para la final de la Kings World Cup, en la que su equipo se coronó campeón.

En el video que circuló en redes sociales se puede ver que alguien va empujando a Ibai Llanos en silla de ruedas y el streamer se ve muy cansado, por lo que su acompañante dijo “Solamente tiene fiebre. Se encuentra mal”.

Por otro lado, este domingo 9 de junio, el Porcinos FC de Ibai Llanos, venció por 5-3 al G3X en el Gigante de Acero de Monterrey, siendo el primer equipo campeón de la Kings World Cup.

Ibai Llanos fue ingresado a un hospital en México

El dueño de Porcinos FC, Ibai Llanos, se hizo viral en redes sociales después de haber sido visto en silla de ruedas en el aeropuerto de España y muchos se preguntaron sobre su estado de salud.

Durante su estadía en México, Ibai Llanos fue internado desde el 26 de mayo ya que el streamer publicó en su cuenta de X que se encontraba en un hospital por comer comida picante.

“Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo” escribió Ibai Llanos en X.